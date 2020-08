Le monde decommerce électronique est certainement l’un des plus connus et des plus célèbres de tout le web, sur les sites dédiés, il est possible de trouver pratiquement tous les produits souhaités à un prix beaucoup moins cher, les plus célèbres au monde sont évidemment Amazon et e-Bay, ce dernier ayant pris la scène du Web bien avant Amazon et bénéficiant d’un public vraiment vaste d’utilisateurs.

Évidemment, les utilisateurs du site de vente en ligne bien connu sont divisés entre acheteurs et vendeurs, les premiers contactant les seconds via leur annonce pour effectuer un achat.

Cependant, il arrive souvent que les acheteurs soient victimes de escroqueries bien pensées pour les tromper et les pousser à acheter un produit qui n’arrivera probablement jamais, l’un des dangers du e-Commerce est en fait de se heurter à des arnaques créées pour tromper les utilisateurs et payer de l’argent sans rien recevoir en retour, voyons le détails.

Les escroqueries, comment elles se produisent et comment les éviter

L’escroquerie est une infraction ce qui arrive quand un sujet trompe quelqu’un par des tromperies ou des astuces apporter à lui-même un profit et un préjudice injustes à la victime, donc cela passe par la mise en scène d’une situation réellement différente de la vraie, exploitant dans le cas de ventes en ligne de fausses descriptions de produits ou des tromperies liées au mode de paiement.

Dans le cas spécifique d’e-Bay, donc, si vous deviez acheter un produit auprès d’un vendeur externe, en cas d’arrivée d’un produit autre que les spécifications indiquées, vous serez victime d’arnaque, alors lisez d’abord attentivement ce qui est écrit dans la description et peut-être se renseigner sur celui qui le vend, peut-être vérifier l’existence réelle d’une entreprise derrière le vendeur.

Un autre moyen de tricherie est lié au mode de paiement, en effet, les vendeurs frauduleux entrent souvent en contact avec des utilisateurs peu méfiants en leur proposant un mode de paiement. virement bancaire ou même une recharge PostePay (méthodes fortement déconseillées), ce qui n’entraînera évidemment pas l’envoi du produit souhaité.

Passons au point clé de la question, comment se protéger de ces escroqueries? Malheureusement, il n’y a pas de méthode générale et objective, en termes d’achats en ligne le mot d’ordre est toujours « La prévention«, Avoir un œil sceptique est en fait essentiel pour éviter d’être volé.

Lorsque vous accédez à la page dédiée à un produit, faites attention à tous les détails que vous pouvez saisir, même la simple description aussi « Casereccia«De ce que vous voulez acheter peut être une allusion à une éventuelle arnaque, ce qui évidemment la présence d’étranges méthodes de paiement recommandées par le vendeur n’augmente pas la suspicion du manque de fiabilité de celui-ci.

Au final, l’attention est la seule véritable arme, méfiez-vous des vendeurs sans curriculum vitae et un dossier de haut niveau et surtout utilisez des méthodes de paiement fiables, PayPal et le paiement à la livraison avant tout.