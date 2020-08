Les joueurs se réjouissent! Dell a actuellement réduit le prix de son ordinateur portable de jeu G7 17 de 28% sur sa boutique eBay.

Cet étourdissant de 17 pouces offre d’excellentes performances grâce à la combinaison d’un processeur i7 associé à une carte graphique Nvidia GeForce RTX 2070 robuste. Son écran 1080p fonctionne à un taux de rafraîchissement de qualité de jeu de 144 Hz, tandis que son GPU RTX 2070 a suffisamment de puissance pour offrir des fréquences d’images fluides et soyeuses ainsi que la possibilité d’activer des effets de traçage de rayons.

De plus, l’ordinateur portable Dell G7 17 est également idéal pour une utilisation quotidienne occasionnelle ainsi que pour la productivité, avec 16 Go de RAM, 512 Go de SSD et un processeur Intel Core i7 à six cœurs de 10e génération.

Actuellement avec une réduction de 28% sur la boutique eBay de Dell, il s’agit d’une offre très tentante sur un ordinateur portable de jeu féroce.

