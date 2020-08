Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur

Il y a une offre spéciale disponible en ce moment sur Amazon qui réduit le Fire TV Stick 4K à 50 $ à un prix historiquement bas de seulement 24,99 $, mais il n’est disponible que pour quelques personnes chanceuses.

Heureusement, il existe une autre offre intéressante sur le meilleur lecteur multimédia en continu d’Amazon dont tout le monde peut profiter.

Procurez-vous un Fire TV Stick 4K fourni avec un haut-parleur intelligent Echo Dot et vous pourrez économiser 35 $ sur la paire.

Le mois dernier, nous vous avons parlé d’une vente incroyable qui a fait chuter le prix du best-seller Fire TV Stick 4K de 50 $ à seulement 24,99 $. Il s’agit d’une énorme baisse de prix de 50% et il s’agit également du prix le plus bas jamais réalisé sur l’appareil. Tout ce que vous avez à faire pour obtenir cette réduction importante est d’utiliser le code de réduction 4KFIRETV à la caisse, mais il y a un petit problème: seules quelques personnes choisies peuvent profiter de cette superbe vente. Comme vous pouvez le voir sur la page des conditions générales d’Amazon, il n’y a pas de rime ni de raison d’expliquer qui est éligible à cette vente et qui ne l’est pas. Tout ce que vous pouvez faire est d’essayer le code pour savoir si vous êtes ou non parmi les élus.

Si vous essayez ce code de réduction et qu’il s’avère que vous n’êtes pas éligible à l’offre, ce sera évidemment une très grosse déception. La bonne nouvelle, cependant, est qu’une nouvelle offre vient d’apparaître sur le site d’Amazon et que tout le monde peut participer à l’action cette fois.

L’Amazon Fire TV Stick 4K et l’Echo Dot sont deux des meilleurs appareils que la société ait jamais créés. Ils sont également tous les deux des best-sellers, et ils vendent 50 $ chacun. Rendez-vous sur leurs pages de produits individuelles dès maintenant sur Amazon et vous constaterez qu’ils sont tous les deux répertoriés à ce prix de détail de 50 $. Si vous optez plutôt pour un ensemble Fire TV Stick 4K et Echo Dot, le prix combiné de 99,98 $ est tombé à seulement 64,98 $ aujourd’hui. C’est une réduction énorme de 35 $, mais cette offre ne restera probablement pas très longtemps, vous devriez donc en profiter maintenant tant que vous le pouvez encore.

Voici les principaux détails fournis par Amazon sur la page du produit pour cet ensemble:

Cet ensemble comprend un Fire TV Stick 4K et un Echo Dot. Associez-le pour obtenir le contrôle vocal mains libres de votre Fire TV avec Alexa, dites simplement « Alexa, joue à Tom Clancy’s Jack Ryan ».

Fire TV Stick 4K est la clé multimédia de streaming 4K la plus puissante avec une conception d’antenne Wi-Fi optimisée pour le streaming 4K Ultra HD. Profitez d’une image brillante avec l’accès à 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR et HDR10 +.

Choisissez parmi 500 000 films et épisodes télévisés. Regardez les favoris de Netflix, YouTube, Prime Video, STARZ, SHOWTIME, CBS All Access et autres.

Utilisez la télécommande vocale Alexa avec des boutons d’alimentation, de volume et de sourdine dédiés pour contrôler votre téléviseur, votre barre de son et votre récepteur compatibles.

Echo Dot est notre haut-parleur à commande vocale le plus populaire, maintenant avec un son amélioré et un nouveau design.

Faites plus avec Alexa. De l’autre côté de la pièce, demandez à Alexa de lire de la musique, de lire les actualités, de vérifier la météo, de définir des alarmes, de contrôler les appareils intelligents compatibles et de répondre à d’autres demandes.

Appareil de diffusion Fire TV Stick 4K avec Alexa intégré, Dolby Vision, comprend Alexa Voice Remot… 64,98 $ Disponible sur Amazon

. peut recevoir une commission Acheter maintenant

