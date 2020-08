Il est rare de voir des offres iPad Pro réduire autant d’argent sur le prix final d’une tablette premium. Cependant, les ventes de la rentrée scolaire et la nouvelle version 2020 signifient que ces iPad Pro 2018 vont à d’excellents prix en ce moment.

Dans le but de faire correspondre les offres iPad d’Apple, B&H réduit de 500 $ le prix de cet iPad Pro 12,9 pouces avec 1 To de stockage et des écouteurs Audio Technica gratuits. Le prix final s’élève à seulement 1199 $ pour le lot – c’est une économie massive avec un article de grande valeur (d’une valeur de 249,99 $) pour faire bonne mesure. Mais les choses ne font que s’améliorer.

L’une de nos offres iPad Pro préférées disponibles en ce moment vous renverra chez vous avec une tablette de 12,9 pouces avec compatibilité WiFi et cellulaire ainsi que le tout nouveau Magic Keyboard (d’une valeur de 349 $) pour seulement 1278 $ (auparavant 1648). De plus, si vous n’avez pas besoin de ces accessoires supplémentaires, vous trouverez également des prix en baisse sur les tablettes autonomes.

Ces offres iPad Pro couvrent l’offre de 2018 en termes de tailles et de capacités de stockage, ce qui signifie que vous avez l’embarras du choix, que vous recherchiez un appareil secondaire ou principal. Nous avons déjà vu ces prix lors des soldes plus tôt dans le mois, mais les acheteurs de retour à l’école ont une autre chance de se procurer une tablette haute performance pour moins cher dès maintenant.

Nous mettons en évidence toutes nos ventes préférées d’iPad Pro juste en dessous, mais vous pouvez également consulter d’autres offres sur les MacBook, iPad et AirPod aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie plus bas dans la page. Vous pouvez également consulter toutes les dernières offres iPad Pro disponibles maintenant.

Les meilleures offres Apple iPad Pro du jour

IPad Pro 12,9 pouces Wifi + Cellulaire 2018 – 64 Go | 1 149 $ 799 $ chez B&H Photo

Lié ici est l’iPad Pro de 64 Go, mais vous trouverez des configurations sur cette page vous emmenant jusqu’à 1 To d’espace de stockage avec de grosses économies. Si vous recherchez simplement un modèle moins cher, cependant, c’est un grand cri – ou vous pouvez passer à 256 Go pour 1 299 $ 929 $.

IPad Pro 11 pouces WiFi + Cellulaire 2018 – 1 To | 1 499 $ 1099 $ chez B&H Photo

Vous recherchez une grande puissance dans un châssis plus petit? Cet iPad Pro 11 pouces bénéficie d’une réduction de 400 $ chez B&H Photo cette semaine, apportant un énorme stockage de 1 To à un peu plus de 1000 $.

IPad Pro 12,9 pouces WiFi + Cellulaire 2018 – 1 To | Écouteurs Audio Technica | 1 699 $ 1199 $ chez B&H Photo

Il y a une économie de 500 $ sur cette offre iPad Pro qui comprend également une paire d’écouteurs véritablement sans fil Audio Technica d’une valeur de 249,99 $. C’est une excellente offre si vous êtes du genre à vous brancher pendant que vous travaillez, et que vous disposez également d’une grande quantité d’espace de stockage. De plus, ce prix vaut la peine de choisir le modèle 1 To, étant donné que la même offre vous coûtera. 1049 $ pour la version 512 Go.

IPad Pro 12,9 pouces WiFi + Cellulaire 2018 – 256 Go | Clavier magique | 1 648 $ 1278 $ chez B&H Photo

Procurez-vous un iPad Pro 2018 avec un clavier magique inclus pour 1278 $ cette semaine chez B&H Photo. Il y a 256 Go de stockage ici – beaucoup d’espace pour tous vos travaux scolaires avec suffisamment d’espace pour les jeux et le streaming.

Plus d’offres iPad Pro

Si vous magasinez au Royaume-Uni ou en Australie, vous trouverez également toutes les dernières offres iPad Pro ci-dessous. Que vous recherchiez l’ancien modèle 2018 ou que vous souhaitiez toute la technologie que 2020 a à vous offrir, ce sont les meilleurs prix du marché.

Les meilleures offres iPad Pro du jour

