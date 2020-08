Pour une seule journée seulement, Woot a sélectionné des configurations de MacBook en vente dans un état de boîte ouverte avec des prix à partir de 879,99 $. Bien que les modèles de boîtes ouvertes ne soient pas scellés, ils sont souvent aussi inutilisés que n’importe quel nouveau produit.

La plus grande chose que vous manquez en choisissant un modèle de boîte ouverte est la garantie Apple complète, bien que Woot inclue au moins 60 jours de la garantie Apple d’origine avec l’achat. Nous avons vu ces ventes se vendre rapidement dans le passé, donc si vous êtes intéressé, vous voudrez en acheter une le plus tôt possible.

ÉCONOMIES MAC-NIFICENT

Vente Apple MacBook et MacBook Pro

Boîte ouverte ou remise à neuf est la voie à suivre si vous voulez économiser beaucoup d’argent. Aujourd’hui seulement, Woot a une vente sur certains modèles de MacBook, y compris MacBook, MacBook Pro et MacBook Air en boîte ouverte et remise à neuf jusqu’à épuisement des stocks.

Offre d’une durée limitée

Il y a quelques modèles remis à neuf dans la vente, tels que le MacBook Pro 2019 en vente pour 1019,99 $, et bien qu’ils aient potentiellement été utilisés auparavant, ils ont été inspectés et testés pour s’assurer qu’ils sont en bon état de fonctionnement avant d’être vendus. cette vente chez Woot. Woot inclut même une garantie de 90 jours à l’achat de ce modèle.

La vente de Woot propose actuellement plusieurs modèles d’ordinateurs MacBook en stock, du MacBook Pro 2019 16 pouces au MacBook 2017 12 pouces, et divers modèles intermédiaires. Le modèle de boîte ouverte le plus abordable en vente aujourd’hui est le MacBook Pro 13,3 pouces mi-2017 en vente au prix de 879,99 $, bien que pour moins de 100 $ de plus, vous pouvez obtenir ce modèle de MacBook Air 2020 en vente pour 969,99 $. Si vous pouvez dépenser un peu plus que cela, vous avez le choix entre de nombreuses autres options pendant que la vente d’aujourd’hui est toujours en cours.

L’expédition chez Woot est généralement de 6 $ par commande, bien que vous puissiez obtenir une livraison gratuite en vous connectant avec un compte Amazon Prime avant de payer. Si vous n’êtes pas déjà membre Prime, envisagez de démarrer un essai gratuit de 30 jours pour bénéficier de la livraison gratuite chez Woot et Amazon. Vous aurez également accès à tous les avantages habituels de Prime tels que le service de streaming Prime Video, des réductions exclusives réservées aux membres, et bien plus encore.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.