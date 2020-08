Dell ressemble à l’endroit idéal pour les offres d’ordinateurs portables de jeu RTX 2080 ce week-end. Vous trouverez deux configurations de l’ordinateur portable Dell G7 disponibles avec plus de 1000 $ de réduction chacune. Ce sont des réductions spectaculaires menant à des prix finaux encore meilleurs compte tenu de la puissance incroyable de ces GPU ainsi que des autres spécifications impressionnantes que vous trouverez à l’intérieur.

Le modèle i7 a été réduit à seulement 1649,99 $ ce week-end – une économie globale de 1180 $ sur un G7 de 15,6 pouces. Nous voyons généralement des ordinateurs portables avec ces types de spécifications allant de 2000 $ à 3000 $, et obtenir un modèle avec 16 Go de RAM et un SSD de 1 To à l’intérieur le rend encore plus attrayant.

Cependant, il existe également une réduction de 1330 $ sur la configuration i9. Le processeur i9 est un processeur coûteux généralement réservé aux ordinateurs portables d’un prix beaucoup plus élevé que les 1899 $ que vous le trouverez pour ce week-end. Vous sacrifiez un peu votre stockage ici, mais 512 Go sont toujours assez décents à cette spécification.

L’incroyable puissance du GPU RTX 2080 ainsi que ces processeurs extrêmement rapides en font l’une des meilleures offres d’ordinateurs portables de jeu que nous ayons vues depuis un certain temps. Nous ne prendrions pas trop de temps à ce sujet, cependant: ceux-ci vont se vendre rapidement.

Vous trouverez plus d’informations sur ces offres d’ordinateurs portables de jeu ci-dessous, mais nous arrondissons également des prix moins chers aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie plus bas sur la page.

Les meilleures offres d’ordinateurs portables de jeu Dell de ce week-end

Ordinateur portable de jeu Dell G7 15,6 pouces: 2 829 $ 1649,99 $ chez Dell

Ce Dell G7 a une économie de 1180 $ chez Dell en ce moment, et il y a également de la puissance sous le capot pour ce prix de 1649 $. Un processeur hexa-core i7 de 9e génération, 16 Go de RAM, un SSD de 1 To et des graphiques Nvidia RTX 2080 Max-Q vous permettront de progresser. Vous pouvez également descendre à 512 Go pour 1549,99 $, mais à ce prix, nous vous recommandons vraiment d’opter pour le 1 To.

Ordinateur portable de jeu Dell G7 15,6 pouces: 3 229 $ 1899,99 $ chez Dell

Ou, si vous voulez vraiment pousser votre processeur, vous trouverez une réduction de 1330 $ sur l’ordinateur portable de jeu i9 Dell G7. Vous conservez les 16 Go de RAM et les graphiques RTX 2080 Max-Q de l’offre ci-dessus, mais vous passez à un SSD de 512 Go pour maintenir ce prix bas.

Ordinateur portable de jeu Alienware M15 R2 15,6 pouces: 1 699,99 $ 1 249,99 $

Cette offre d’ordinateur portable de jeu Alienware M15 R2 comprend une réduction de 450 $ cette semaine. Pour seulement 1249 $, vous obtenez un processeur i7 hexa-core de 9e génération, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage SSD. Cette carte graphique RTX 2060 est la plus puissante, mais elle vous offrira toujours un lancer de rayons et est un moteur pour alimenter les jeux sur cet écran à 60 Hz.

