Microsoft a publié une nouvelle mise à jour pour la version Dev d’Edge, le navigateur de Microsoft. Cette mise à jour est livrée avec le numéro de version 86.0.601.1 et, comme d’habitude, est accompagnée d’une série de nouvelles fonctionnalités ajoutées, mais aussi d’une intéressante collection de correctifs qui améliorent le fonctionnement du navigateur.

Fonctionnalités ajoutées: prise en charge du mode kiosque ajoutée pour le redémarrage automatique du navigateur en cas d’inactivité. Prise en charge activée pour l’API Storage Access. Veuillez noter qu’il s’agissait auparavant d’une version contrôlée. Une fonctionnalité Chromium a été activée qui oblige les sites Web à spécifier l’attribut SameSite = None pour utiliser des cookies tiers. Par défaut, les cookies sans cet attribut seront traités comme SameSite = Lax. Fiabilité améliorée: correction d’un problème sur Mac où la connexion ou la synchronisation du navigateur échouaient parfois. Correction d’un crash lors de la soumission de commentaires. Correction d’un crash lors de l’impression. Correction d’un problème où l’ouverture des paramètres dans une fenêtre d’invité bloquait le navigateur. Comportement modifié: correction d’un problème où l’indicateur de défilement fluide était manquant. Correction d’un problème où certaines pages Web ne peuvent pas être traduites car le message pour les traduire n’apparaît pas. Correction d’un problème où l’info-bulle restait parfois bloquée à l’écran, même lorsque Edge n’était pas la fenêtre active. Correction d’un problème où la modification d’une photo de profil pour les profils non enregistrés ne fonctionnait pas. Correction d’un problème sur Mac où le passage en mode plein écran empêchait parfois Shy UI de fonctionner. Correction d’un problème où les données ne pouvaient parfois pas être importées de Firefox car elles étaient absentes de la liste des navigateurs disponibles. Correction d’un problème où le défilement ne fonctionnait parfois pas lors de la visualisation de fichiers PDF. Correction d’un problème où le collage de contenu protégé par des informations dans un PDF ne fonctionnait pas toujours comme prévu. La stratégie de gestion des conseils de client de l’agent utilisateur activés a été abandonnée. TLS 1.3 Hardening For Local Anchors La stratégie de gestion activée est déconseillée. Problèmes connus: les utilisateurs de Mac exécutant OS 11 (Big Sur) Preview peuvent avoir des problèmes avec toutes les versions d’Edge, qu’ils plantent ou ne commencent pas par. Nous avons identifié le problème et travaillons à le résoudre avant le lancement officiel de Big Sur. Les utilisateurs avec certains matériels voient des changements dans le comportement de défilement qui ne sont pas intentionnels. Par exemple, les pages défilent beaucoup plus rapidement qu’auparavant. Nous enquêtons actuellement. Les utilisateurs de certaines extensions de blocage des publicités peuvent rencontrer des erreurs de lecture sur YouTube. Pour contourner ce problème, la désactivation temporaire de l’extension doit permettre à la lecture de continuer. Voir https: //techcommunity.microsoft.com/t5/articles/known-issue-adblock-causing-errors-on-youtube/mp/14… pour plus de détails. Les utilisateurs de Kaspersky Internet Suite qui ont installé l’extension associée peuvent parfois constater que des pages Web telles que Gmail ne se chargent pas. Cette erreur est due au fait que le logiciel principal de Kaspersky est obsolète et donc corrigé en s’assurant que la dernière version est installée. Certains utilisateurs voient les signets doubler après que nous ayons effectué quelques correctifs précédents dans ce domaine. La façon la plus courante de l’activer consiste à installer le canal stable d’Edge, puis à vous connecter avec un compte déjà connecté à Edge auparavant. La résolution de ce problème devrait être plus facile maintenant que l’outil de déduplication est disponible. Cependant, nous avons également vu une duplication se produire lorsque le déduplicateur s’exécute sur plusieurs machines avant que l’une d’entre elles n’ait la possibilité de synchroniser complètement ses modifications, alors que nous attendons que certains des correctifs que nous avons apportés atteignent Stable. , veillez à laisser un long délai entre les exécutions du déduplicateur. Après une correction initiale récente, certains utilisateurs voient toujours les fenêtres Edge devenir noires. L’ouverture du gestionnaire de tâches du navigateur (le raccourci clavier est shift + esc) et la suppression du processus GPU corrige généralement ce problème. Notez que cela ne semble affecter que les utilisateurs avec certains matériels et est plus facilement déclenché en redimensionnant une fenêtre Edge. Pour les utilisateurs disposant de GPU discrets, la mise à jour des pilotes graphiques peut aider. Certains utilisateurs constatent un comportement de «vacillement» lors du défilement à l’aide des gestes du trackpad ou des écrans tactiles, où le défilement dans une dimension entraîne également un défilement subtil de la page dans l’autre. Notez que cela n’affecte que certains sites Web et semble être pire sur certains appareils. Cela est probablement lié à notre travail en cours pour ramener le défilement à la parité avec le comportement Edge Legacy, donc si ce comportement n’est pas souhaitable, vous pouvez le désactiver temporairement en désactivant l’indicateur edge: // flags / # défilement expérimental sur les bords. Il existe certains problèmes où les utilisateurs disposant de plusieurs périphériques de sortie audio n’obtiennent parfois aucun son d’Edge. Dans un cas, Edge coupe le son dans le mélangeur de volume Windows et le réactiver le corrige. Dans un autre, le redémarrage du navigateur le corrige