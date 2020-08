Excellent équilibre

TP-Link Deco M5

Simple et élégant

Eero

Le TP-Link Deco M5 continue d’être l’une des meilleures valeurs pour un réseau maillé. Avec une connexion bi-bande et une extension facile, le Deco M5 est une excellente option pour un maillage simple. Vous pouvez également l’agrandir avec d’autres unités Deco.

Avantages

Configuration simple

Petite taille

Vitesses AC1300 rapides

Couverture de 5500 pieds carrés

Deux ports Ethernet par unité

L’Eero est un système de maille solide qui reste clairement axé sur la simplicité. Eero n’est pas le maillage le plus rapide, mais des routeurs ou balises Eero supplémentaires, faciles à ajouter, le rendent idéal pour quelqu’un qui souhaite un réseau Wi-Fi simple et cohérent.

Avantages

Configuration simple

Petit et élégant

Deux ports Ethernet par unité

5000 pieds carrés de couverture

Les inconvénients

Vitesse Wi-Fi plus lente

Coûteux

Bi-bande

Le Deco M5 a des spécifications très similaires à l’Eero à un prix beaucoup plus bas. L’Eero a une certaine valeur dans son logiciel simple et facile à utiliser pour la configuration et la gestion, mais ne va probablement pas valoir le coût supplémentaire pour la plupart des gens. Le TP-Link Deco M5 arrive en tête grâce à un excellent équilibre de fonctionnalités qui comptent pour la plupart des gens.

Eero Mesh vs TP-Link Deco M5 Puissance d’équilibrage

Le Deco M5 a des performances Wi-Fi 5 décemment rapides et est livré dans un boîtier compact. Avec deux connexions Ethernet sur chaque unité, il devrait être possible de couvrir tout votre réseau avec quelques routeurs Deco M5. Le Deco M5 tient constamment dans la catégorie des mailles les moins chères grâce à ses caractéristiques compétitives.

Il est difficile de comprendre pourquoi Eero est tellement plus cher que le TP-Link Deco M5. Le système de maillage de base Eero a des performances et des fonctionnalités similaires et se distingue par son logiciel qui fait de son mieux pour garder les choses en mode automatique. Eero recommande cet ensemble de routeurs pour des connexions à 350 Mbps ou plus lentes et ne promet plus de vitesse. En vérité, cela suffira à la plupart des gens, mais si vous payez pour un Internet plus rapide, vous voudrez probablement quelque chose qui peut offrir plus de vitesse.

Déco M5

Eero

Technologie Wi-Fi

802.11ac

bi-bande

802.11ac

bi-bande

Vitesse Wi-Fi

400 Mbps à 2,4 GHz

867 Mbps à 5 Ghz

N / A

Ethernet

2 par unité

1 utilisé pour le WAN

2 par unité

1 utilisé pour le WAN

Couverture

(3) 5500 pieds carrés

(3) 5000 pieds carrés

Sécurité

WPA2

WPA2

Eero Mesh vs TP-Link Deco M5 Quelles sont les vitesses?

Eero ne divulgue pas ses spécifications de vitesse comme la plupart des entreprises de réseautage, préférant recommander son Eero bas de gamme uniquement aux personnes avec des connexions plus lentes que 350 Mbps. Il est probablement vrai que cette vitesse sera suffisante pour les personnes qui ne diffusent ou naviguent sur Internet qu’en Wi-Fi, mais si vous transférez des fichiers sur votre réseau ou en téléchargez beaucoup, vous aurez peut-être besoin de quelque chose de plus.

C’est un endroit où le TP-Link Deco M5 conserve son avance, avec des vitesses AC1300 offrant 867 Mbps sur la bande 5 GHz et 400 Mbps sur la bande 2,4 GHz. En plus de la double bande et d’un maillage solide, vous devriez pouvoir obtenir de bien meilleures vitesses sur les transferts locaux et les gros téléchargements. Le Deco M5 correspond également à Eero dans les ports Gigabit Ethernet, ce qui permet également de maintenir des vitesses élevées pour les appareils filaires.

Eero Mesh vs TP-Link Deco M5 Qu’en est-il de la couverture?

L’Eero prétend avoir une couverture de 5 000 pieds carrés tandis que le TP-Link Deco M5 revendique 5 500 pieds carrés. Dans un monde parfait, cela serait possible, mais dans une vraie maison, vous ne verrez pas ces chiffres. Des éléments tels que des murs épais et même des appareils électroménagers peuvent affecter négativement votre couverture Wi-Fi. La force d’un système de maillage est que vous pouvez ajouter plus de points de maillage pour surmonter un environnement difficile.

Tous vos points de maillage devront être placés dans la plage d’un autre, ce qui réduira votre plage globale. Si vous souhaitez tirer le meilleur parti de chaque routeur, vous devrez exécuter un câble Ethernet vers les points de maillage. Cependant, cela augmente la difficulté de la configuration mais peut permettre des performances beaucoup plus cohérentes. Dans le monde réel, ces deux systèmes maillés verront une couverture similaire.

Eero Mesh vs TP-Link Deco M5 Ce que vous devez savoir sur l’expansion

Eero est l’un de nos systèmes de routeurs maillés préférés, il est donc non seulement compatible avec plusieurs du même routeur, mais également avec le reste de la famille Eero, y compris les eeros de la génération précédente. L’Eero Pro est le plus rapide avec la plus grande portée tandis que l’Eero Beacon est un facteur de forme pratique qui se branche directement dans le mur. Le Beacon a même une veilleuse.

Le Deco M5 est extensible de la même manière et est compatible avec le reste de la gamme Deco. Les routeurs bas de gamme peuvent être parfaits pour combler les points morts à la périphérie du réseau. Le Deco M3W se branche directement dans le mur pour un coup de pouce supplémentaire. Si vous avez besoin de plus de vitesse et de couverture, il vaut peut-être la peine de mettre un Deco M9 Plus au centre.

Si vous mélangez et associez vos points de maillage avec l’un ou l’autre système, vous voudrez vous assurer que les routeurs les plus rapides et les plus performants sont les plus proches du centre de votre réseau. Votre maillage ne sera jamais aussi rapide que le routeur principal, il est donc important de bien configurer les choses.

Les deux systèmes devront être configurés dans une application. Prenez l’application Android TP-Link (également sur iOS) ou l’application Eero Android (également sur iOS).

Eero Mesh vs TP-Link Deco M5 Lequel devriez-vous obtenir?

Un réseau maillé Eero sera fiable et, pour la plupart des gens, un réseau sans fil rapide pour la navigation et le streaming. Il ne fait aucun doute que cela fonctionne et fonctionne bien. Cependant, le TP-Link Deco M5 est également une excellente option. Le Deco M5 se distingue par son excellent rapport qualité-prix et un excellent début pour un réseau maillé grâce à son prix inférieur et ses fonctionnalités comparables. La plupart des gens trouveront la vitesse tout à fait adéquate, en particulier avec les vitesses Internet actuelles, et trouveront que le Deco M5 convient parfaitement.

Excellent équilibre

TP-Link Deco M5

Équilibre vitesse et couverture

Le TP-Link Deco M5 avec trois unités couvre un impressionnant 5500 pieds carrés permettant une solution Wi-Fi facile pour toute la maison.

Simple et élégant

Eero

Une approche simple du Wi-Fi dans toute la maison

L’Eero est un système de maillage simple avec une expérience d’installation facile. Eero est compatible avec Eero Pro et Beacon pour une extension facile.

