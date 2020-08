Le monde de l’automobile ces dernières années a vu les podiums du marché s’affronter voiture électrique, ces nouvelles voitures en effet, alliant efficacité et fiabilité, ont vite conquis les utilisateurs, allant même jusqu’à contraindre les différentes sociétés de production à faire une course avec pour objectif final de produire et de présenter modèles de plus en plus captivants afin d’avoir une liste de prix compétitive.

Le dernier obstacle pour séparer ces nouvelles voitures de la montée définitive, cependant, au niveau du marché bien sûr, est précisément l’un des prétendants dont nous parlons sa majesté le moteur diesel, qui à lui seul domine incontesté et ne semble pas disposé à être facilement dépassé, voyons pourquoi.

Les clients choisissent le diesel pour ces raisons

Fondamentalement, le diesel continue de être le moteur de choix par des acheteurs potentiels pour diverses raisons qui peuvent toutes être analysées dans une clé économique, en fait ce type de moteur, car il est basé sur un technologie avec une longue histoire et donc beaucoup plus éprouvée, propose des prix beaucoup plus bas à chaque niveau, une panacée pour les portefeuilles de clients.

En parlant de coûts, en effet, les moteurs électriques ont à la fois une liste de prix et des coûts de gestion / maintenance / élimination significativement plus élevés, un facteur qui déplace l’équilibre vers le diesel.

Un autre facteur concerne plutôt le carburant qui, dans les voitures électriques peut avoir des prix moins chers, mais qui souffre d’un problème important, en fait les colonnes de charge, car non homogènes et densément dispersées sur le territoire, obligent les utilisateurs à calculer finement le les déplacements, une nuisance certainement pas anodine et évidemment évitable avec les voitures diesel.