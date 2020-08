Elon Musk n’a jamais été du genre à craindre les remarques controversées sur tout, de la pandémie de coronavirus au président Trump.

Dans une nouvelle interview, le PDG de Tesla et SpaceX a déploré qu’il y ait trop de «droits» aux États-Unis, tout en se réjouissant que «la Chine est géniale».

Musk a fait ces remarques sur la Chine lors du podcast «Daily Drive» d’Automotive News.

Cela peut sembler étrange pour un industriel américain de haut niveau de faire l’éloge de la Chine, mais alors qu’Elon Musk a été accusé de beaucoup de choses au cours de sa direction chez Tesla et SpaceX jusqu’à présent, la prévisibilité est une étiquette avec laquelle il n’a certainement jamais été étiqueté.

En effet, à une époque où les relations entre les États-Unis et la Chine sont les plus glaciales et les plus tendues depuis des décennies, et à un moment où des millions d’Américains sont sous le choc des effets de la pandémie de coronavirus, Musk a décrit la Chine de manière surprenante. termes élogieux – aller aussi loin dans une nouvelle interview que délirer que «la Chine bascule» tout en déplorant pratiquement dans le même souffle ce que le milliardaire controversé considère comme trop de «droit» et de complaisance ici chez lui.

C’est le même Musk qui empêche les gens sensés de l’aimer. Soit vous faites partie de l’armée de stans qui adore chacun de ses propos, et vous regardez presque à bout de souffle lorsque ses entreprises comme SpaceX réalisent un exploit incroyable (voir: le week-end dernier), ou il est, au mieux, un mème digne de grincer des dents -machine, longue promesse, et peut-être trop à l’aise avec le président Trump. Il n’y a pas grand-chose entre les deux quand il s’agit de l’homme qu’Hollywood a imaginé comme un Tony Stark dans la vie réelle.

Une nouvelle interview qu’il a donnée dans le cadre du podcast «Daily Drive» d’Automotive News n’est que le dernier exemple de tout cela. Il a chuté avant un week-end impressionnant qui a vu SpaceX ramener en toute sécurité deux astronautes de la NASA chez eux après les avoir lancés dans l’espace 63 jours auparavant. Un éditorial de Bloomberg a déclaré que SpaceX méritait d’être célébré pour «l’esprit public et l’entreprise privée (qui) ont remis le programme spatial américain en activité».

«Nous allons aller sur la lune, nous allons avoir une base sur la lune, nous allons envoyer des gens sur Mars et rendre la vie multi-planétaire. Cette journée annonce une nouvelle ère d’exploration spatiale »- @elonmusk pic.twitter.com/rdTj0td18V – Starman (@RealLifeStarman) 3 août 2020

Cette tournure des événements est venue, cependant, à la suite des éloges incessants de Musk à la Chine, dans sa nouvelle interview: «La Chine est à mon avis», a déclaré Musk. «L’énergie en Chine est excellente. Les gens là-bas – il y a, comme, beaucoup de gens intelligents et qui travaillent dur. Et ils ont vraiment – ils n’ont pas droit, ils ne sont pas complaisants, alors que je vois aux États-Unis de plus en plus de complaisance et de droit, en particulier dans des endroits comme la Bay Area, Los Angeles et New York. «

Comme l’a noté CNBC, Tesla de Musk a pu obtenir des prêts d’une valeur de plus d’un milliard de dollars avec l’aide de représentants du gouvernement chinois, l’argent étant destiné aux travaux de construction de nouvelles voitures dans les installations de Tesla à Shanghai. Musk, cependant, rétorque que Tesla n’a pas reçu autant d’aide du gouvernement que les entreprises locales. «Ils ont apporté leur soutien», a-t-il déclaré. «Mais ce serait étrange s’ils soutenaient davantage une entreprise non chinoise. Ils ne sont pas. »

À un autre moment de son entretien avec Automotive News, Musk a comparé les États-Unis à une équipe sportive qui était au top depuis si longtemps qu’elle était devenue trop à l’aise.

«Quand vous gagnez depuis trop longtemps, vous prenez les choses pour acquis», a-t-il déclaré. «Aux États-Unis, et particulièrement comme la Californie et New York, vous gagnez depuis trop longtemps. Lorsque vous gagnez depuis trop longtemps, vous prenez les choses pour acquis. Donc, tout comme certaines équipes sportives professionnelles, ils remportent un championnat que vous connaissez plusieurs fois de suite, ils deviennent complaisants et ils commencent à perdre.

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des médias tels que Fast Company et The Guardian. Lorsqu’il n’écrit pas sur la technologie, on le trouve penché de manière protectrice sur sa collection naissante de vinyles, en plus de soigner son whovianisme et de se gaver sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.