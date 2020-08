À chaque itération d’iOS, Apple ajoute de nouvelles fonctionnalités de confidentialité pour mieux protéger les utilisateurs d’iPhone et d’iPad, et iOS 14 ne fait pas exception. La mise à jour de cette année vaut la peine d’être téléchargée pour les seules protections de confidentialité, qui incluent les rapports de confidentialité dans Safari, les indicateurs d’enregistrement, une option pour partager l’emplacement approximatif avec les applications au lieu d’emplacements précis, etc.

Dans ce guide, nous avons mis en évidence tous les changements axés sur la confidentialité qu’Apple introduit dans la mise à jour iOS 14.

Indicateurs d’enregistrement

Lorsqu’une application utilise la caméra ou le microphone, un petit point apparaît dans la barre d’état juste au-dessus des barres de signal WiFi et cellulaire. Le point est vert lorsqu’une application utilise la caméra et orange lors de l’utilisation du microphone.

Si vous fermez l’application à l’aide de la caméra ou du microphone, puis que vous ouvrez le Centre de contrôle, une icône de caméra ou de microphone apparaîtra avec le nom de l’application qui utilisait récemment la fonctionnalité. Les indicateurs d’enregistrement empêchent une application en arrière-plan d’accéder à la caméra ou au microphone à votre insu, vous pouvez donc être sûr que les applications n’enregistrent pas sournoisement des conversations ou des vidéos.

Safari

Surveillance des mots de passe et alertes de mot de passe compromis

Dans iOS 14, l’application Safari surveille les mots de passe enregistrés dans le trousseau iCloud et vous permet de savoir si vous avez un mot de passe qui a été compromis dans une fuite ou est trop faible pour que vous puissiez le modifier. La fonctionnalité fournit des liens directs vers des sites Web sur lesquels vous pouvez modifier vos mots de passe.

Pour cette fonctionnalité, Safari utilise des techniques cryptographiques pour vérifier régulièrement les dérivations de vos mots de passe par rapport à une liste de mots de passe violés, ce qu’Apple promet est une manière sécurisée et privée. Les problèmes potentiels peuvent être vus sous la rubrique «Recommandations de sécurité» dans la section Mots de passe de l’application Paramètres.

Rapport de confidentialité

Une fonctionnalité de rapport de confidentialité de Safari étend la fonctionnalité de prévention intelligente du suivi d’Apple, conçue pour empêcher les sites Web de suivre votre utilisation d’Internet lorsque vous recherchez un ciblage et des analyses publicitaires.

Le rapport de confidentialité d’iOS 14 répertorie les sites qui utilisent des trackers, le nombre de trackers installés sur chaque site et les trackers les plus courants que vous rencontrez sur plusieurs sites.

Les rapports de confidentialité sont accessibles en appuyant sur l’icône «Aa» dans la barre d’URL et en choisissant l’option «Rapport de confidentialité». La prévention du suivi intersite doit être activée dans les paramètres pour que le rapport de confidentialité fonctionne, mais elle est activée par défaut, de sorte que la plupart des utilisateurs ne devraient pas avoir besoin de faire des ajustements.

Pour en savoir plus sur tout ce qui est nouveau dans Safari, y compris les fonctionnalités de confidentialité incluses dans Safari pour iOS 14, assurez-vous de consulter notre guide Safari.

Rapports de confidentialité de l’App Store

Plus tard cette année, l’App Store iOS inclura une nouvelle section de confidentialité sur chaque page d’application qui fournira un résumé des pratiques de confidentialité d’une application avant de la télécharger. Lors de son introduction à la WWDC, Apple l’a comparée à une étiquette nutritionnelle pour les aliments.

Les développeurs déclareront eux-mêmes leurs pratiques de confidentialité, vous informant des données collectées et de la manière dont ces données pourraient être utilisées pour vous suivre dans toutes les entreprises. Apple prévoit d’exiger des développeurs qu’ils implémentent cette fonctionnalité dans un format simple et facile à lire, similaire à une étiquette nutritionnelle pour les aliments.

Les informations de confidentialité de l’App Store ne seront pas disponibles dès le lancement d’iOS 14, mais Apple dit qu’elles seront introduites dans une mise à jour du système d’exploitation iOS 14.

Contrôles de suivi des applications

Les applications qui souhaitent utiliser des mécanismes de suivi qui suivent votre comportement sur diverses applications et sites Web doivent obtenir votre autorisation avant de le faire dans iOS 14.

Les applications qui utilisent ces fonctionnalités auront une fenêtre contextuelle vous demandant d’activer les fonctionnalités de suivi, qui sont utilisées à des fins de publicité ciblée, de collecte de données et à des fins similaires. La plupart des gens ne voudront pas appuyer sur Accepter pour ce type de demandes, et le refus du suivi empêche une application d’accéder à l’identifiant publicitaire d’un appareil.

Selon Apple, les applications autorisées à vous suivre peuvent collecter des données comprenant l’identifiant de l’appareil, le nom, l’adresse e-mail, etc., qui sont ensuite combinées avec des données collectées par des tiers. Les données combinées sont souvent utilisées pour le ciblage publicitaire ou partagées avec des courtiers en données, en liant ces données à des informations publiques et à d’autres informations sur vous et votre appareil.

Vous pouvez désactiver complètement le suivi inter-applications et intersites pour les applications en ouvrant l’application Paramètres, en accédant à la section Confidentialité et en appuyant sur « Suivi ». À partir de là, désactivez «Autoriser les applications à demander le suivi».

Les développeurs sont responsables de s’assurer qu’ils se conforment au choix de l’utilisateur, et dans certaines situations, un développeur n’est pas obligé par Apple de demander l’autorisation de l’utilisateur, par exemple lorsque les informations sont combinées sur l’appareil et non envoyées d’une manière qui soit personnellement identifiable ou lorsqu’il est utilisé pour la détection ou la prévention de la fraude.

Emplacement approximatif

Certaines applications nécessitent que votre position fonctionne correctement, et dans iOS 14, Apple a introduit une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de partager vos données de localisation de manière plus sécurisée et moins ciblée.

Pour les applications qui nécessitent un accès à la localisation, vous pouvez choisir de partager une position approximative, qui est proche de votre position mais pas exactement sur place, ce qui rend plus difficile pour les applications de suivre où vous allez et de mieux protéger la confidentialité de votre position.

Les applications qui demandent l’accès à la localisation afficheront l’option Emplacement approximatif, mais vous pouvez également accéder à ces paramètres pour chaque emplacement à l’aide de l’application en ouvrant les paramètres, en accédant à la section Confidentialité, en appuyant sur Services de localisation, puis en appuyant sur chaque application qui a demandé l’autorisation de localisation.

Désactivez l’option « Emplacement précis » pour toute application pour laquelle vous souhaitez utiliser un emplacement approximatif à la place. Ceci est utile pour les applications météo, les navigateurs, les applications de cartographie, etc.

Les widgets dans iOS 14 doivent recevoir l’approbation de l’utilisateur pour accéder aux données de localisation, tout comme les applications. Sous Services de localisation dans la section Confidentialité de l’application Paramètres, il existe également des options pour autoriser ou interdire l’accès à la localisation lorsqu’un widget est en cours d’utilisation.

Vous pouvez choisir d’autoriser à la fois l’application et le widget qui l’accompagne à accéder à votre position, ou simplement à une application. Lorsqu’il est autorisé et utilisé, un widget peut accéder aux données de localisation pendant 15 minutes.

L’emplacement du widget est soumis aux paramètres de localisation approximatifs ou précis activés pour chaque application.

Accès au presse-papiers

Chaque fois qu’une application accède au presse-papiers dans iOS 14, Apple vous avertit avec une petite bannière qui vous permet de savoir que le presse-papiers a été copié. Il existe de nombreuses raisons légitimes pour qu’une application utilise le presse-papiers, par exemple lorsque vous copiez et collez quelque chose à partir d’une autre application ou via la fonction de copier-coller basée sur la continuité sur une autre machine, mais les applications ont également abusé de leur accès au presse-papiers.

Des applications comme TikTok, Twitter, Zillow et des tonnes d’autres applications lisaient le presse-papiers à l’insu de l’utilisateur ou sans l’autorisation de l’utilisateur dans des situations où l’accès au presse-papiers n’était pas garanti. Beaucoup de ces applications ont déclaré qu’il s’agissait de fonctionnalités de sécurité ou de bogues, et la bannière d’avertissement d’Apple a permis à de nombreuses applications de s’assurer que leur accès au presse-papiers est au-dessus du tableau.

Les applications ne sont pas en mesure de lire le presse-papiers sans que vous le sachiez, vous pouvez donc être sûr que le contenu de votre presse-papiers est à l’abri d’un accès non garanti.

L’accès au réseau

Les applications qui souhaitent accéder aux appareils de votre réseau local doivent demander l’autorisation dans iOS 14, et certaines applications demandent qu’aucune entreprise n’accède à votre réseau local, comme Facebook.

Certaines applications ont une raison valable d’accéder à des appareils sur votre réseau local, tels que ceux qui contrôlent les appareils Bluetooth ou WiFi, et vous pouvez appuyer pour autoriser ou interdire l’accès. Les paramètres du réseau local peuvent également être contrôlés sous Réseau local dans la section Confidentialité de l’application Paramètres.

Suivi WiFi

Lorsque vous êtes connecté à un réseau WiFi, il existe une option pour « Utiliser l’adresse privée » pour empêcher les opérateurs de réseau de suivre votre téléphone sur différents réseaux WiFi.

Vous pouvez trouver cette option en ouvrant l’application Paramètres, en appuyant sur la section WiFi et en appuyant sur l’un des réseaux répertoriés. Apple fournit un avertissement lors de la connexion à un réseau Wi-Fi qui n’utilise pas la fonction d’adresse privée.

Accès limité à la bibliothèque de photos

Pour les applications qui demandent l’autorisation d’accéder à vos photos, vous pouvez désormais choisir de donner accès à l’ensemble de votre photothèque ou à quelques photos à la fois, ce qui est utile si vous ne voulez pas que les réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram voient l’ensemble de votre appareil photo. rouleau.

Si vous utilisez l’option de photos limitées, vous pouvez modifier en permanence les photos partagées, en ne sélectionnant que quelques-unes à la fois que vous souhaitez télécharger ou modifier, en fonction de l’application. Il ajoute une autre étape aux flux de travail impliquant des photos, mais il garde votre bibliothèque complète en sécurité et inaccessible.

Vous serez interrogé sur l’accès limité aux photos chaque fois qu’une application souhaite obtenir l’autorisation d’utiliser des photos, et vous pouvez contrôler quelles applications ont accès à toutes vos photos, photos limitées ou aucune photo dans la section Confidentialité de l’application Paramètres sous « Photos. »

Nouvelle connexion avec les fonctionnalités Apple

Les nouveaux outils de connexion avec Apple pour les développeurs leur permettront d’activer plus facilement la fonctionnalité de transfert de comptes Web existants pour se connecter avec Apple, ce qui pourrait rendre de nouvelles options disponibles pour les utilisateurs d’iPhone, d’iPad et de Mac souhaitant convertir leurs identifiants en plus sécurisé Connectez-vous avec la fonction Apple.

Dictée sur l’appareil

La dictée est conçue pour s’améliorer au fil du temps, pour plus de précision et pour s’adapter aux besoins d’utilisation de chaque personne. Avec la dictée sur l’appareil, tout le traitement est effectué hors ligne, mais la dictée utilisée dans la recherche utilise toujours la dictée basée sur le serveur.

Plutôt que de partager des contacts avec des applications tierces, Apple a ajouté une fonction de remplissage automatique. Lorsque vous saisissez le nom d’une personne, elle remplit ses numéros de téléphone, adresses, adresses e-mail et autres informations stockées dans l’application Contacts. La saisie automatique est effectuée sur l’appareil et empêche le partage des informations de contact avec des développeurs tiers.

