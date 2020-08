C’EST DANS LE est une réalité reconnue et consolidée dans la fourniture de services pour le segment électrique du marché national italien. Il garantit les découvertes technologiques les plus récentes en matière de systèmes de comptage des électrons dépensés pour alimenter les appareils électroménagers et différents types d’utilisateurs. Pourtant, certaines personnes ont pu utiliser le contre-astuce.

En conséquence, des factures plus légères et uniformes ont été obtenues factures gratuites grâce à un minimum de connaissances et une dépense négligeable. Cette dernière peut être attribuée à l’utilisation d’un simple aimant placé en amont du châssis qui contient les circuits. Le champ magnétique induit par l’aimant a bloqué la consommation en accordant aux parties intéressées des comptes moins chers à payer avant d’engager les contrôles de la Police d’État qui a constaté les infractions autour de la région de la capitale romaine. Voici ce qui s’est passé.

Compteurs ENEL trompés par un aimant d’une valeur de quelques centimes d’euro

Aucun changement de matériel, aucune connexion abusive sur la ligne des voisins. Un simple aimant suffisait pour donner des factures réduites au paiement de quelques euros provenant de l’acompte de la redevance RAI et des frais administratifs.

Une dizaine de personnes ont été arrêtées par les autorités lors d’un raid de nuit qui a constaté l’illégalité des faits. À l’intérieur des maisons, le maquillage ainsi qu’une série de matériels professionnels qui ont permis l’ouverture d’un dossier contre des inconnus employés par ENEL Energia.

La charge est de escroquerie aggravée, la concurrence et l’offre de solutions qui ont pesé sur l’entreprise. le plaintes a commencé l’été dernier et depuis lors, les travaux de contrôle sont devenus de plus en plus incisifs en raison des nombreux rapports anonymes reçus par les autorités compétentes.

Au lieu de prévoir des actions illégales, il vaut toujours mieux considérer les nouvelles remises communiquées par l’ARERA pour avoir des factures plus souples.