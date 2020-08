Désormais intégré à Logic Pro X, le plug-in Remix FX apporte plus que quelques astuces DJ à la suite de production phare d’Apple. Dans une certaine mesure, éclipsé par l’afflux de nouveaux outils et technologies révolutionnaires qui ont frappé Logic Pro X avec la mise à jour 10.5, la plate-forme de plug-in multi-FX à contrôle tactile peut être un outil de production particulièrement utile et créatif qui ne fait qu’améliorer la nouvelle centrale. des ajouts tels que Sampler et Live Loops. Ci-dessous, nous explorons ses capacités et la façon dont les utilisateurs de Logic Pro X peuvent tirer parti de la surface de performance musicale immersive tactile.

Logic Pro X Remix FX

Bien que l’expérience Remix FX puisse être familière aux utilisateurs avides de GarageBand et aux producteurs iOS, ce n’est peut-être pas pour les personnes à vie de Logic Pro X. Cela peut également ressembler à un ensemble d’effets de base jetables, tout sauf utiles et uniquement pour un groupe restreint de DJ EDM. Ce n’est pas. C’est en fait une plate-forme d’effets en temps réel particulièrement bonne, sinon prévisible et précise, qui peut également être très pratique dans une grande variété de genres musicaux allant de la pop, de l’EDM, de la musique chill et du hip-hop, à tout simplement sur tout ce qui ne vise pas à être une expérience entièrement et particulièrement organique pour l’auditeur. Alors plongons et regardons de plus près.

Remix FX est un plug-in multi-effets avec une collection de grandes commandes tactiles composées de curseurs, de boutons de paramètres et de pavés tactiles. Des filtres et échos aux fioritures de modulation sauvages et aux bégaiements de battements, il abrite une ménagerie d’effets créatifs qui peuvent être appliqués à vos pistes de différentes manières. Il se charge comme n’importe quel autre plug-in et est maintenant intégré dans le dossier Multi Effect qui a été ajouté en 2018 avec Phat FX et Step FX (les images de cet article montrent parfois le nouveau Remix FX dans un emplacement de plug-in personnalisé).

Idéal pour ajouter des effets de touche finale à votre sortie principale, Remix FX peut également être instancié sur des instruments individuels, des sous-groupes de pistes auxiliaires, etc. En plus des touches évidentes de style DJ sur une chanson entière, je l’ai trouvé particulièrement utile sur des instruments individuels également. C’est idéal pour faire passer une boucle individuelle de cool à encore plus intéressante, puis pour injecter de la dynamique et des crescendos pour ajouter de la vie à un arrangement entier, par exemple.

Il a un filtre plus typique, une sorte de filtre bancal avec un peu de mouvement, l’effet Orbit (un flanger modulant et un combo phaser), des effets de répétition saccadés, une réverbération, un délai, le Gater, et plus – chacun avec un ou plusieurs personnalisables paramètres comme un réglage de couleur sur la réverbération, les types de filtre, etc.

L’idée principale ici est que nous pouvons faire glisser notre souris sur les commandes de l’interface Remix FX pour déclencher des effets créatifs dans notre musique, avec la possibilité d’enregistrer tous ces mouvements à l’aide du système d’automatisation intuitif de Logic Pro X ou dans les enregistrements de performance Live Loops.

Télécommande tactile Remix FX

Mais avec l’intégration de Logic Remote, nous pouvons également nous familiariser avec ces performances et les effets floraux. La connexion d’un appareil iOS à votre système Logic Pro X avec l’application à distance d’Apple permet des performances multi-touch directement sur l’interface du plug-in Remix FX, comme dans GarageBand pour iPad. Combiné avec le système d’automatisation de Logic Pro X, c’est un exemple particulièrement simplifié de plate-forme d’effets tout-en-un avec un contrôle multi-touch solide. Et celui qui est directement intégré à Logic Pro X sans frais supplémentaires, via un appareil tactile que vous possédez probablement déjà.

Interface Remix FX

Interface et commandes Remix FX

L’interface symétrique de Remix FX est facile à comprendre. Il décompose essentiellement les différentes commandes d’effets en trois sections: les curseurs, les boutons et les deux pads XY. Les deux curseurs verticaux – Gater et Downsampler – restent comme tels, tout comme les boutons de déclenchement double Reverse, Scratch et Tape Stop entre eux. Cependant, ces deux pads XY qui les entourent sont configurables pour différents effets via les menus du haut – Filter, Repeater, Wobble, Reverb, Orbit et Delay. Vous ne pouvez pas choisir le même type d’effet sur les deux pads X / Y.

Paramètres Remix FX

Paramètres de contrôle et d’effets:

L’accès aux paramètres personnalisables pour chacun des effets est ici particulièrement simple et bien conçu. Un simple clic sur le bouton Paramètres (entre les curseurs et juste à gauche du bouton Réinitialiser), révélera une sorte de couche supérieure de l’interface Remix FX. À partir de là, nous pouvons ajuster tous les différents paramètres pour chacun des effets chargés sur les curseurs, les boutons et les pads XY.

Paramètres X / Y Pad FX apparaissent directement au-dessus des pads eux-mêmes et varient en fonction de l’effet que vous avez choisi pour ce pad. Avec l’effet Filter choisi, par exemple, vous verrez l’option d’un filtre Phat passe-bas / passe-haut de 24 dB ou d’un type de filtre à état variable classique de 12 dB / octave. L’effet Delay a des options de division temporelle, la réverbération offre des variations de couleurs foncées, moyennes, lumineuses ou de fréquence / ambiance, etc.

le paramètres pour le Curseurs (Gater et Downsampler) et Inverser, Rayure, et Boutons d’arrêt de bande apparaîtra au milieu de la couche supérieure lorsque vous cliquez dessus. Vous trouverez des paramètres pour chacun d’entre eux, y compris tout, des options de synchronisation et de division des notes aux différents types de sous-échantillonneur. Une chose à souligner ici pour les nouveaux utilisateurs de Remix FX est que chacun des trois boutons Reverse, Scratch et Tape Stop a un double objectif, avec un réglage de synchronisation différent disponible pour les côtés gauche et droit de la zone cliquable.

Verrous Remix FX

Cadenas:

le Boutons X / Y Pad FX Lock vous permettent de figer les effets de votre application avec votre souris ou des gestes tactiles. Si l’icône de verrouillage est activée, l’effet se fige dans son dernier état actif (les paramètres auxquels il reste lorsque vous retirez le pointeur de la souris ou le doigt du pavé). Cet état engagé ou gelé restera jusqu’à ce que vous déverrouilliez le pad en basculant à nouveau l’icône de verrouillage ou en utilisant le bouton de réinitialisation logé entre les curseurs principaux.

Chaînage des verrous FX:

Une chose qui n’est peut-être pas tout à fait évidente ici, c’est que vous pouvez en fait enchaîner les paramètres de XY Pads gelés. Vous pouvez verrouiller les paramètres d’un pad XY sur l’effet Filter, par exemple, puis changer ce même pad XY pour dire une réverbération et commencer à faire des ajustements tant que le paramètre Filter verrouillé est conservé. Cela peut être fait encore et encore pour obtenir des résultats formidables, parfois insensés, et parfois particulièrement intéressants. Il est important de se rappeler que si cette possibilité d’enchaîner les réglages de paramètres d’effets figés est possible sur les deux pads, vous ne pouvez toujours pas charger le même effet sur les deux pads XY.

