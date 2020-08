Combien de photos avez-vous sur la pellicule de l’appareil photo de votre téléphone que vous avez prises et que vous avez oubliées? Nous avons peut-être toujours un appareil photo dans nos poches, mais les photos numériques ont tendance à disparaître ou simplement à vivre sur un écran. Avec un Fujifilm Instax Mini 9, vous pouvez revenir aux photos physiques avec cet appareil photo instantané qui développe votre photo en quelques secondes. À l’heure actuelle, BackMarket a sélectionné des appareils photo instantanés Fujifilm Instax Mini 9 en vente dans un état remis à neuf pour seulement 44,99 $ chacun. Vous pouvez choisir entre les modèles bleu glace et rose de cet appareil photo jusqu’à épuisement des stocks.

Ces caméras ont été remises à neuf, ce qui signifie qu’elles sont toutes testées et inspectées pour s’assurer qu’elles fonctionnent comme prévu. De plus, BackMarket comprend la livraison gratuite et une garantie d’un an avec l’achat d’aujourd’hui.

SHAKE SHAKE SHAKE IT

Appareil photo instantané Fujifilm Instax Mini 9

BackMarket a l’appareil photo instantané Fujifilm Instax Mini 9 en vente aujourd’hui dans votre choix de bleu glacier ou rose pour seulement 45 $! Vous obtiendrez même une garantie d’un an et une livraison gratuite à l’achat jusqu’à épuisement des stocks.

44,99 $ 74,99 $ 30 $ de rabais

Ces caméras sont géniales – et ce n’est pas que nous le disons. Ce modèle dispose d’un miroir selfie, qui garantit un bon angle, ainsi que d’un adaptateur d’objectif macro pour les gros plans. Les utilisateurs peuvent également profiter du mode High-Key pour des portraits rêveurs, doux et lumineux qui auront fière allure dans un casier ou sur le mur d’une chambre. L’Instax Mini 9 détecte automatiquement la lumière ambiante et recommande un réglage d’ouverture à l’aide d’une LED clignotante. Pour ajuster votre réglage, il vous suffit de tourner une molette. Ils sont incroyablement conviviaux et le fait qu’ils aient l’air super mignon ne fait pas de mal non plus. Chaque appareil photo nécessite deux piles AA.

Notez que ceux-ci ne viennent pas avec le film. Vous pouvez obtenir un pack de films pour 35 $ dès maintenant. Vous en aurez assez pour 60 photos dans ce pack. Ou expérimentez avec un film monochrome de mauvaise humeur pendant qu’il est en vente. Je recommande également de prendre un étui pour appareil photo assorti, ou peut-être l’un de ces ensembles d’accessoires amusants qui viennent avec des articles comme un album photo et des filtres en gel pour l’objectif.

