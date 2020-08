Plus tôt cette semaine, Epic Games a intenté une action en justice contre Apple après qu’Apple ait retiré le jeu populaire Fortnite de l’App Store pour avoir défié les politiques d’Apple sur l’App Store concernant les achats intégrés, lançant une bataille juridique entre les deux sociétés.

Apple a à son tour déclaré qu’il mettrait fin aux comptes de développeur d’Epic le 28 août, incitant Epic Games à déposer une ordonnance restrictive pour tenter de suspendre cette suppression. Apple a répondu aujourd’hui au procès d’Epic Games avec son propre dossier judiciaire, affirmant que Fortnite ne devrait pas être autorisé à rester sur l ‘«App Store» au fur et à mesure que le combat juridique se déroule.

Selon Apple, Epic Games a sollicité en juin une offre spéciale de Phil Schiller d’Apple qui changerait la façon dont Epic propose des applications sur l ‘«App Store». De CNBC:

« Le 30 juin 2020, le PDG d’Epic, Tim Sweeney, a écrit à mes collègues et moi un e-mail demandant une ‘lettre d’accompagnement’ d’Apple qui créerait une offre spéciale pour Epic uniquement qui changerait fondamentalement la manière dont Epic propose des applications sur iOS d’Apple. plate-forme », a écrit l’ancien vice-président principal d’Apple,« Phil Schiller », dans une déclaration.

Le PDG d’Epic Games, Tim Sweeney, avait précédemment déclaré qu’Epic ne cherchait pas d’accord spécial avec Apple et se battait plutôt pour « des plates-formes ouvertes et des changements de politique bénéficiant également à tous les développeurs », mais il semble qu’Epic ait tenté d’établir une relation unique avec Apple avant lorsque la poursuite a été déposée. « Quand Apple a refusé de modifier fondamentalement sa façon de faire des affaires pour apaiser Epic, Epic a eu recours à une action unilatérale soudaine qui a manifestement rompu ses contrats avec Apple », lit-on dans la réponse d’Apple.

Epic avait demandé à Apple l’autorisation de contourner le système d’achat intégré et d’autoriser les joueurs Fortnite à payer directement la monnaie du jeu, une demande qu’Apple a refusée et une fonctionnalité qu’Epic a quand même implémentée. Selon Schiller, Sweeney lui a envoyé un e-mail le matin pour lui annoncer que Fortnite avait modifié le mécanisme de paiement et déclaré qu’Epic ne «respecterait plus les restrictions de traitement des paiements d’Apple».

Les avocats d’Apple soutiennent que la suspension d’urgence recherchée par Epic est une urgence « entièrement de sa propre fabrication », car Apple a déclaré que si Epic supprime le mécanisme de paiement direct qu’il a ajouté à Fortnite, le jeu serait autorisé à revenir sur ‌App Les comptes de développeur Store‌ et Fortnite ne seraient pas désactivés.

Apple a également comparé le comportement d’Epic Games à un vol à l’étalage. « Si les développeurs peuvent éviter le paiement numérique, c’est la même chose que si un client quitte un magasin Apple sans payer pour un produit volé à l’étalage: Apple n’est pas payé », a déclaré Apple.

La promesse d’Apple de résilier tous les comptes de développeur d’Epic et d’accéder aux outils Apple le 28 août aurait un impact sur le développement de l’Unreal Engine utilisé dans de nombreuses applications et jeux tiers. En plus de la résiliation du compte en attente, Epic n’est pas en mesure de mettre à jour Fortnite, ce qui signifie que les utilisateurs iOS existants ne pourront pas profiter de la prochaine saison du jeu qui sera lancée le 27 août.

Une audience du tribunal est prévue lundi pour déterminer si Apple peut supprimer Fortnite de l ‘«App Store» pour violation des règles de «l’App Store».

Mettre à jour: Dans un tweet, le PDG d’Epic Games, Tim Sweeney, a qualifié la déclaration d’Apple d’être trompeuse car le courrier électronique d’Epic demandait également que les concessions soient mises à la disposition d’autres développeurs.