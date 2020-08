Dans les meilleurs articles de cette semaine: Apple vs Epic Games, iOS 13.6.1 publié avec d’importantes corrections de bogues, un rapport détaille les projets d’Apple pour un ensemble de services, la bêta publique de watchOS 7 commence, et plus encore. Continuez à lire pour toutes les plus grandes nouvelles de cette semaine.

Apple a publié une paire de mises à jour surprises pour les utilisateurs d’iPhone, d’iPad et de Mac. Un mois après la sortie d’iOS 13.6, Apple a publié iOS 13.6.1 avec un trio de changements importants.

Apple affirme qu’iOS 13.6.1 résout un problème où les fichiers de données système inutiles peuvent ne pas être automatiquement supprimés lorsque le stockage disponible est faible. Il existe également un correctif pour un problème où les notifications d’exposition pouvaient être désactivées pour certains utilisateurs.

Peut-être plus particulièrement, Apple affirme qu’iOS 13.6.1 corrige un problème de gestion thermique qui faisait que certains écrans présentaient une teinte verte. Cela résout une plainte de longue date pour certains utilisateurs où ils ont vu l’écran de leur iPhone développer une couleur légèrement verte.

Apple a également publié une mise à jour supplémentaire de macOS Catalina 10.15.6, apportant des correctifs pour les applications de virtualisation et l’iMac 2020. Trouvez les détails ici.

Selon un nouveau rapport de Bloomberg cette semaine, Apple prévoit de lancer un bundle «Apple One» de ses services d’abonnement dès octobre. Le rapport indique qu’Apple proposera une échelle mobile d’offres groupées, avec des économies mensuelles de l’ordre de 5 $. Par exemple, un package de base combinerait Apple Music et Apple TV +, un package haut de gamme comprendrait également Apple Arcade, Apple News + et le stockage iCloud. Il y aura également un soutien pour le partage familial.

En outre, Bloomberg dit qu’Apple développe également un nouvel abonnement pour des cours de fitness virtuels qui peuvent être utilisés via une application pour iPhone, iPad et Apple TV. Cela serait conçu pour concurrencer des entreprises comme Peloton.

Par ailleurs, Apple a officiellement mis watchOS 7 à la disposition des bêta-testeurs publics. Cette année marque la première fois qu’Apple publie une version bêta publique de watchOS. Il y a quelques points à garder à l’esprit lorsque vous envisagez d’installer ou non la version bêta publique de watchOS 7 sur votre Apple Watch, et vous pouvez trouver tous les détails dans notre couverture complète ici.

Enfin, cette semaine s’est terminée par une nouvelle série de drames sur l’App Store entre Apple et Epic Games. Essentiellement, Epic a contourné l’examen de l’App Store et ajouté une fonction de paiement direct dans Fortnite pour contourner le système d’achat intégré d’Apple. Apple a répondu en supprimant Fortnite de l’App Store, et Epic a riposté avec un procès civil antitrust. Obtenez les détails ici.

Meilleures vidéos de cette semaine |

Écoutez un récapitulatif des principales histoires de la journée de .. . Daily est disponible sur iTunes et l'application Podcasts d'Apple, Stitcher, TuneIn, Google Play, ou via notre flux RSS dédié pour Overcast et d'autres lecteurs de podcast.

Voici une brève mise à jour sur l'état de . Watch Time: Bonne nouvelle – la troisième saison arrive cet automne! Après une pause en juillet et août, Watch Time se recalibrera et reviendra en mettant l'accent sur l'entraînement marathon avec Apple Watch.

. Watch Time est une série de podcasts hébergée par Zac Hall. Dans cette série, nous parlons à de vraies personnes de la façon dont l'Apple Watch affecte leur vie.

. Happy Hour est disponible sur iTunes et l'application Podcasts d'Apple, Stitcher, TuneIn, Google Play Music, ou via notre flux RSS dédié pour Overcast et d'autres lecteurs de podcast.

Stacktrace de . est disponible sur iTunes et l'application Podcasts d'Apple ou via notre flux RSS dédié pour Overcast et d'autres lecteurs de podcast.

Apple @ Work de . est disponible sur les podcasts Apple, Overcast, Spotify et via RSS pour les autres lecteurs de podcast.

