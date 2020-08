Le différend entre Apple et Epic Games a continué à faire rage sans aucun signe de désescalade. Le conflit n’a cependant pas freiné l’enthousiasme des investisseurs pour l’action d’Apple, car Apple est devenue cette semaine la première entreprise américaine à atteindre une capitalisation boursière de 2 billions de dollars.

Les autres nouvelles de cette semaine incluent des rumeurs sur les futures mises à jour de l’iPad Air et de l’iPad Pro, d’autres changements dans la dernière version bêta d’iOS 14 et une mise à jour des politiques d’Apple qui donneront aux utilisateurs jusqu’à un an pour acheter la garantie AppleCare + et la couverture des dommages accidentels pour un large gamme de produits Apple aux États-Unis et au Canada.

Lisez ci-dessous pour plus de détails sur toutes ces histoires et plus de la semaine dernière!

Epic Games a recherché un accord parallèle pour Fortnite avant le procès, déclare Apple devant le tribunal

Il y a à peine une semaine, les choses ont explosé entre Apple et Epic Games, et beaucoup de choses se sont passées depuis lors, nous avons donc régulièrement mis à jour notre chronologie des événements qui ont conduit à et des développements majeurs dans l’affrontement entre les deux sociétés.

En bref, Epic Games a stratégiquement violé les règles d’Apple et de Google pour les achats intégrés, en lançant son propre système de paiement pour la monnaie du jeu dans son jeu à succès Fortnite. Apple et Google ont retiré Fortnite de leurs magasins d’applications, et Epic a rapidement répondu par des poursuites et des campagnes de relations publiques contre les entreprises, en mettant l’accent sur la rupture du contrôle ferme d’Apple sur la distribution des applications sur iOS et la part des revenus qu’elle prend.

Pour sa part, Apple a déclaré qu’il «ne ferait pas d’exception pour Epic» et mettrait fin aux comptes de développeur d’Epic si Fortnite n’était pas mis en conformité avec les règles de l’App Store avant le 28 août, une décision qui affecterait les nombreux développeurs qui s’appuie sur le moteur de jeu Unreal Engine d’Epic. Apple conteste également les affirmations d’Epic selon lesquelles il ne cherchait pas un accord spécial avec Apple pour autoriser son propre mécanisme d’achat intégré, car un nouveau dépôt d’Apple indique que c’est exactement ce que voulait Epic.

Avec Fortnite retiré de l’App Store, certains vendeurs eBay entreprenants ont commencé à proposer des iPhones avec Fortnite déjà installé, demandant dans certains cas des milliers de dollars. Pendant ce temps, Epic organise une « #FreeFortnite Cup » ce week-end comme un dernier hourra pour le jeu multiplateforme avant que les joueurs Fortnite existants sur iOS ne soient « laissés pour compte » lors de la prochaine mise à jour du jeu.

La valeur marchande d’Apple atteint 2 billions de dollars

À peine deux mois après être devenue la première entreprise américaine à atteindre une capitalisation boursière de 1,5 billion de dollars, Apple a franchi une nouvelle étape en étant la première à atteindre 2 billions de dollars.

Le cours de l’action d’Apple a plus que doublé depuis son point bas il y a à peine cinq mois, et la société achèvera une division d’actions de quatre pour un à la fin de ce mois. Cela devrait ramener le cours de l’action d’Apple entre 100 et 125 dollars, mais avec quatre fois plus d’actions en circulation, cela n’affectera pas la valeur marchande globale de l’entreprise.

Et Apple n’a peut-être pas encore terminé, car le cours de l’action de la société a continué de grimper vers 500 $, un analyste affirmant qu’un scénario haussier pourrait conduire l’action à 600 $ (sur une base pré-fractionnée) avec la force d’un iPhone 12 «supercycle».

Nouveautés d’iOS 14 bêta 5: Widget Apple News plus grand, roue de réveil, changements d’album photo caché et plus

Cette semaine, Apple a lancé une cinquième version bêta d’iOS 14 et d’iPadOS 14 aux développeurs et aux bêta-testeurs publics, et la société continue de peaufiner les choses à l’approche du lancement officiel.

Il existe une nouvelle option de taille de widget Apple News «haute» pour la vue Aujourd’hui, de nouveaux paramètres de confidentialité pour les widgets, une nouvelle conception de «roue» pour définir les heures d’alarme dans l’application Horloge, une nouvelle option pour empêcher que l’album caché dans Photos ne s’affiche dans la liste des albums, et plus encore.

Apple a également lancé de nouvelles versions bêta de macOS Big Sur, watchOS 7 et tvOS 14 cette semaine.

L’iPad Air 4 devrait être lancé en mars 2021 avec le processeur A14, une mise à jour de l’iPad Pro peut-être le mois prochain

Apple lancera l’iPad Air 4 en mars 2021 avec un processeur A14, selon des sources qui corroborent également les rumeurs précédentes selon lesquelles Apple rapprocherait beaucoup l’iPad Air 4 de l’iPad Pro actuel en termes de design et de fonctionnalités.

L’iPad Air 4 aurait un connecteur intelligent à l’arrière pour prendre en charge le nouveau Magic Keyboard, alors qu’il est apparemment configuré pour passer du connecteur Lightning à USB-C et dispose de quatre haut-parleurs stéréo.

Le rapport affirme également qu’un ‌iPad Pro‌ mis à jour pourrait arriver dès le mois prochain, probablement aux côtés de nouveaux iPhones lors de l’événement automnal habituel d’Apple. Cependant, les rumeurs ont été mitigées sur la date à laquelle une technologie d’affichage Mini-LED sportive ‌iPad Pro‌ mise à jour pourrait arriver, les premières projections réclamant cet automne et la dernière réclamant la première moitié de 2021.

Cinq applications Mac à découvrir – août 2020

Les applications conçues pour le Mac ne reçoivent souvent pas autant de couverture que les applications conçues pour les iPhones et les iPad, c’est pourquoi nous avons une série ici chez MacRumors qui met en évidence des applications Mac intéressantes qui valent le détour.

Les choix de ce mois-ci incluent les utilitaires d’organisation d’applications Panelicious et Tuck, l’outil de transfert de fichiers d’appareils Android MacDroid, l’application de playlist de musique d’été rétro Poolside FM et l’application de reconnaissance de texte TextSniper.

Apple offre aux utilisateurs aux États-Unis et au Canada jusqu’à un an pour acheter AppleCare +

Apple étend considérablement la fenêtre dans laquelle les utilisateurs aux États-Unis et au Canada peuvent acheter une garantie prolongée AppleCare + avec une couverture contre les dommages accidentels. Apple a généralement autorisé les utilisateurs à acheter AppleCare + jusqu’à 60 jours après l’achat d’un appareil, mais cette fenêtre sera désormais étendue à un an, bien que les utilisateurs devront se rendre dans un magasin Apple pour faire examiner leurs appareils pour tout dommage.

La fenêtre d’achat AppleCare + d’un an s’applique à une large gamme de produits Apple, y compris les iPhones, iPads, Macs, iPods, HomePods, AirPods, Apple Watches, etc.

