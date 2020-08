Mise à jour 9: 10 août, 14h34 PT: Fall Guys devrait être à nouveau opérationnel après une panne, mais nous voyons toujours des rapports sur Twitter indiquant qu’ils ont des problèmes avec les serveurs.

HUÉE! Le service a repris, merci pour votre patience. #TurboBeef10 août 2020

Mise à jour 8: 10 août, 10 h 17, heure du Pacifique: Fall Guys a officiellement plus de problèmes de serveur, d’après les rapports Twitter. Le développeur Mediatonic a maintenant répondu, affirmant qu’il était conscient des problèmes et qu’un correctif était en cours de préparation – j’espère que c’est un problème temporaire après un week-end largement réussi.

HUÉE! Nous sommes conscients des problèmes affectant le matchmaking en ce moment et nous travaillons sur un correctif. Restez à l’écoute pour plus d’informations! #turbulentbeef10 août 2020

Mise à jour 7, 8 août, 6 h 49 HP: Les serveurs de Fall Guys devraient être en meilleure forme grâce à la dernière mise à jour. Nous vous tiendrons informés.

HUÉE! Nous avons lentement ouvert le matchmaking et les choses vont bien. Nous devrions avoir une plus grande capacité maintenant pour la ruée du week-end. Merci beaucoup pour votre patience 8 août 2020

Mise à jour 6, 8 août, 4 h 16, heure du Pacifique: Le développeur de Fall Guys, Mediatonic, a reconnu vendredi les problèmes de serveur avec le jeu, affirmant qu’il s’agissait d’un tout nouveau nombre record de joueurs entrant dans le jeu, ce qui crée des problèmes. Un «correctif à plus long terme» est maintenant en cours d’élaboration, l’équipe passant en «mode maintenance».

L’équipe a ensuite fait le suivi de cette mise à jour le matin de samedi, disant que le jeu serait de nouveau en maintenance, avant que le jeu ne recommence à être en ligne:

HUÉE! Nous n’avons pas tweeté lorsque les serveurs étaient en ligne, car des centaines de milliers de personnes ont joué même lorsque nous les allumons secrètement … Dans 20 minutes, nous passerons à nouveau en maintenance, puis nous commencerons à apporter il est de nouveau en ligne après une courte période8 août 2020

Le développeur a également mentionné des récompenses supplémentaires pour les joueurs lorsque le jeu fonctionne efficacement.

Nous sommes vraiment désolés pour la mauvaise expérience d’aujourd’hui. Nous avons continué à voir les choses s’améliorer au fur et à mesure que nous réglions les choses, mais avec un nombre record de joueurs aujourd’hui, de nouveaux problèmes sont apparus. Nous passons maintenant en mode maintenance afin de pouvoir implémenter un correctif à plus long terme.Le 8 août 2020

Mise à jour 5, 7 août, 11h49 PT: Vous rencontrez toujours des problèmes avec les serveurs de Fall Guys? Vous n’êtes pas seul, mais les développeurs travaillent sur un correctif. La dernière mise à jour indique que les développeurs annonceront quand il y aura un correctif et que le jeu se sera stabilisé, et le but est de faire trier le jeu pour le week-end.

HUÉE! Beaucoup de demandes de mise à jour – nous travaillons toujours très dur pour que tout soit préparé pour le week-end. Merci beaucoup pour votre patience, nous savons que ce n’est pas amusant! Nous vous informerons dès que les choses se seront stabilisées et que vous êtes prêt à revenir! 7 août 2020

Mise à jour 4, 7 août, 11 h 03 PT: Oui, Fall Guys a toujours des problèmes de serveur. Le compte d’état du serveur du développeur a publié une autre mise à jour confirmant qu’il y a des problèmes et que l’équipe travaille à les résoudre. Il n’y a apparemment eu aucun autre développement au moment de la rédaction de cet article.

HUÉE! Oh non, tout le monde s’est précipité trop vite 🤦‍♂️Nous sommes conscients des problèmes et nous y sommes comme un bonbon sur une balançoire7 août 2020

Mise à jour 3, 7 août, 2h14 PT: La dernière mise à jour du développeur indique que la maintenance du serveur est toujours en cours. Nous avons encore du mal à rester dans les jeux sur PC depuis la nuit dernière. Alors, accrochez-vous bien …

HUÉE! Nous travaillons toujours sur la maintenance du serveur. Nous tweeterons dès que nous aurons une mise à jour. Que pensez-vous de la balançoire? 7 août 2020

Mise à jour 2, 6 août, 8h22 PT: Fall Guys a en effet des problèmes de serveur, mais le compte de statut du serveur Twitter du développeur indique qu’un correctif est à venir.

HUÉE! Nous sommes conscients que nos serveurs sont en panne – Nous travaillons à le réparer dès que possible, nous vous tiendrons au courant #BeefLasagna6 août 2020

Par ailleurs, un patch arrive pour le jeu avec un tas de correctifs.

Nous avons un correctif qui contient un tas de correctifs, dont un pour les GRANDES LETTRES ROUGES dans les noms des joueurs Le correctif corrige quelques éléments dans le jeu, nous essayons donc simplement de le tester complètement et de nous assurer que rien n’est cassé à la suite du correctifs 😙👌Suivant comment ça se passe! 6 août 2020

Mettre à jour: Nous avons pu entrer dans un jeu de Fall Guys sur PS4 – il vaut donc la peine de vérifier à nouveau et de voir si cela fonctionne pour vous. Aujourd’hui, nous avons eu des problèmes de matchmaking juste en entrant dans un jeu, après plusieurs tentatives.

La demande est incroyablement élevée pour le jeu, et les développeurs ont publié ce message, expliquant que la création de compte sur PS4 est temporairement désactivée pendant que les serveurs reviennent en ligne:

Nous avons essayé de ramener secrètement les serveurs en ligne, mais 100 000 d’entre vous sont tous revenus en masse en lol. Pour faire face à cela, nous désactivons temporairement la création de compte pour PS4! Nous vous informerons dès son retour! Merci de votre patience! 4 août 2020

Les choses «reviennent lentement en ligne» selon le récit officiel. Un tweet plus récent dit « J’espère que les problèmes de serveur continueront de s’améliorer. »

Nous travaillons toujours dur pour améliorer les choses – les choses reviennent lentement en ligne. Nous publierons ici dès que nous aurons plus de mises à jour! Merci de supporter avec nous! 4 août 2020

Histoire originale: Fall Guys est maintenant disponible sur PS Plus, et c’est la nouvelle tendance multijoueur sur PS4 – si chaude, en fait, que les joueurs rencontrent l’erreur « No Match Found » lorsqu’ils essaient d’obtenir un jeu. Heureusement, les développeurs de Mediatonic travaillent sur un correctif.

Au moins 120 000 joueurs jouaient au jeu au lancement plus tôt dans la journée – bien au-delà des attentes, et conduisant les développeurs à dire qu’ils «renforçaient» leurs serveurs pour faire face à la demande. L’espoir était que le jeu serait résolu dans les 30 minutes suivant ce tweet et que le matchmaking serait désactivé pendant que cela se produirait, mais plus d’une heure plus tard, nous recevons ce message dans le jeu:

Au début de l’après-midi, heure britannique, les développeurs ont déclaré sur le compte officiel qu’ils «réparaient encore les choses». Un message ultérieur indique que « beaucoup de progrès » sont en cours sur la question.

Nous sommes toujours en train de réparer les choses, nous n’aurions probablement pas dû essayer de deviner combien de temps cela prendrait 😅Très bientôt ™ cependant 👀Tout le monde a des mèmes épicés de Fall Guys pour passer le temps? 4 août 2020

J’espère que cela sera corrigé à un moment donné aujourd’hui, alors – nous vous tiendrons au courant des dernières nouvelles.

En termes de nombre de joueurs, cela semble être un début prometteur pour Fall Guys. Ce jeu multijoueur à 60 joueurs voit chaque participant affronter son personnage à travers des obstacles physiques de type émission télévisée, tout le monde se précipitant jusqu’à la fin du parcours pour réclamer une couronne. Fall Guys a été lancé sur PS4 et PC, bien qu’il soit gratuit avec PS Plus pendant un mois, de la même manière que Rocket League a été lancé en 2015.