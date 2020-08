Apple a annoncé watchOS 7 en juin à la WWDC 2020, mais la sortie officielle n’est prévue que cet automne. Les développeurs ont déjà accès à watchOS 7 beta, et aujourd’hui, Apple a rendu la mise à jour disponible via le programme logiciel public Beta d’Apple. Maintenant, nous voulons savoir si vous essayez déjà watchOS 7 sur votre Apple Watch ou si vous avez décidé d’attendre l’automne.

watchOS 7 apporte de nouveaux cadrans de montre ainsi que des fonctionnalités tant attendues comme les multiples complications de la même application et le suivi du sommeil. La mise à jour permet également plus de types d’exercices et détecte même lorsque vous vous lavez les mains pour afficher un compte à rebours de 20 secondes, ce qui aide les utilisateurs à se laver correctement les mains pour éliminer les germes.

Alors que iOS, iPadOS, macOS et même tvOS ont des versions bêta pour les développeurs et les publics, Apple n’a proposé que des versions préliminaires de watchOS aux développeurs. Cette année, cependant, la société a annoncé que l’aperçu de watchOS 7 serait également disponible en version bêta publique pour la première fois.

La société avait promis de publier la première version bêta publique de watchOS 7 en juillet, mais elle a été retardée jusqu’à cette semaine. Apple n’a pas discuté du retard, mais c’était probablement parce que la société voulait être sûre que les utilisateurs ne rencontreraient pas de problèmes sérieux avec le logiciel.

Comme Apple Watch n’a pas de connecteur USB, les utilisateurs ne peuvent pas la connecter à un ordinateur afin de restaurer le logiciel en cas de panne. La rétrogradation de watchOS n’est pas non plus possible, donc le seul moyen de résoudre un problème logiciel dans Apple Watch est de l’apporter dans un Apple Store ou un fournisseur de services agréé Apple (AASP).

Il est à noter que watchOS 7 nécessite une Apple Watch Series 3 ou une version ultérieure, de sorte que l’Apple Watch Series 1 et l’Apple Watch Series 2 ont toutes deux été abandonnées cette année.

La sortie officielle de watchOS 7 n’est attendue que plus tard cette année, les utilisateurs réguliers devront donc attendre plus longtemps jusqu’à ce qu’ils obtiennent toutes ces nouvelles fonctionnalités. Cependant, avec watchOS 7 désormais disponible pour les membres du programme logiciel bêta d’Apple, nous voulons vous connaître.

Essayez-vous déjà watchOS 7 sur votre Apple Watch? Ou avez-vous décidé d’attendre l’automne? Faites-nous savoir dans le sondage ci-dessous et précisez dans les commentaires!

