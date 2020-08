Message d’opinion de

Hadlee Simons

Le Galaxy Note 20 de Samsung ressemble à un pas solide au-dessus du Note 10 basé uniquement sur les spécifications. Entre la puissance phare, la batterie plus grosse et un ensemble de caméras arrière empruntées à la série Galaxy S20, il y a beaucoup à aimer.

Cependant, un changement majeur qui a attiré l’attention et une bonne part de critiques est la décision de la société d’adopter une construction en plastique – similaire à sa série Galaxy A – au lieu du design en métal et en verre vu sur le Note 20 Ultra et chaque téléphone phare Galaxy. depuis le Galaxy S6.

Mais est-ce vraiment un si gros problème? N’est-il vraiment pas acceptable d’avoir un téléphone phare en plastique – désolé, «Glasstic», comme l’appelle Samsung – en 2020?

Arguments contre le plastique

Tout de suite, cette décision amènera sans aucun doute certains à se demander si un téléphone qui coûte 1000 $ devrait vraiment avoir un design en plastique en premier lieu. C’est assez évident, mais le verre est un matériau plus cher que le plastique, il est donc compréhensible que les utilisateurs aient l’impression que Samsung réduit uniquement pour obtenir une marge bénéficiaire plus élevée.

En outre, le plastique a traditionnellement été considéré comme le matériau de choix pour les téléphones économiques en raison de son coût de matériau bon marché. En conséquence, beaucoup l’apparence et la sensation du plastique / polycarbonate avec des téléphones bon marché – ou même des jouets en plastique – plutôt qu’un appareil haut de gamme.

Cela n’aide pas que, fondamentalement, toutes les marques de smartphones de premier plan se sont tournées vers des conceptions de verre il y a longtemps – Apple, Huawei, OnePlus, Google, la liste est longue. Cela inclut les OEM comme Realme qui fabriquent des produits phares abordables qui coûtent presque la moitié du prix du Galaxy Note 20.

Un argument pour «Glasstic»

La preuve en est cependant dans le pudding, et notre propre Eric Zeman estime que le design du Galaxy Note 20 et du soi-disant «Glasstic» «ne se sent pas mal». Eric a noté qu’il ne se sent pas aussi bien que le verre réel, mais qu’il faut une seconde pour se rendre compte que c’est un téléphone en plastique.

Ainsi, l’hybride plastique-verre de Samsung pourrait être un demi-cran au-dessus d’un plastique normal en termes d’apparence et de toucher à tout le moins. Mais il y a toujours eu plusieurs autres avantages à adopter une conception en plastique au lieu du verre.

Samsung estime que le verre a un aspect et une sensation de verre, mais le jury est sur celui-là.

D’une part, la durabilité est considérablement améliorée par rapport au verre. Oui, les téléphones à dos de verre d’aujourd’hui sont souvent dotés d’une protection Gorilla Glass. En fait, le Galaxy Note 20 Ultra est le premier téléphone construit à partir du tout nouveau Corning Gorilla Glass 7. Mais il y a toujours un risque que votre téléphone retourne une toile d’araignée suite à une chute accidentelle qui n’est tout simplement pas là avec du plastique. Cela ne veut pas dire que le plastique est insensible aux dommages, mais vous pouvez vous attendre au pire à des éraflures et des fissures sur la peinture.

Le verre en toile d’araignée n’est pas seulement un problème esthétique, il représente également un danger pour la sécurité. Personne ne veut un éclat de verre coincé entre ses doigts. Cela est particulièrement vrai si vous utilisez votre téléphone sans coque.

Samsung a également confirmé à l’Autorité Android que son approche du plastique réduisait les taches d’empreintes digitales, qui sont l’une des choses les plus ennuyeuses sur la plupart des téléphones à dos de verre. Mais comme le verre, et contrairement aux produits phares à dos métallique d’antan, les couvercles arrière en plastique permettent également le chargement sans fil et la résistance à l’eau. Ces deux fonctionnalités sont devenues des éléments attendus sur les produits phares premium de la plupart des grandes marques, donc

Est-ce que c’est vraiment important?

Entre la sensation provisoirement améliorée des nouvelles conceptions en plastique, la durabilité et le bon fonctionnement des fonctionnalités haut de gamme (indice IP et chargement sans fil), il est clair qu’un téléphone en plastique comme le Note 20 a ses mérites. Bien qu’il semble que l’affirmation de Samsung concernant un plastique ressemblant à du verre n’a pas tout à fait été réalisée sur la base de nos premières impressions.

Il est également intéressant de noter que de nombreuses personnes ont tendance à utiliser une coque sur leur téléphone de toute façon, ce n’est donc pas comme si vous touchiez l’arrière du téléphone au quotidien.

Là encore, l’idée de payer 1000 $, même pour un téléphone partiellement en plastique, ira sans aucun doute et naturellement irriter certaines personnes. Le moins que les entreprises puissent faire est de s’assurer de renforcer le téléphone dans d’autres domaines si elles prévoient de facturer une prime pour un téléphone en plastique.

Samsung a déclaré à l’Android Authority que la conception en plastique permettait à l’entreprise de fournir «plus de puissance et de performances à un prix similaire aux appareils Note précédents tels que Note 9 et Note 10.» En d’autres termes, Samsung semble penser qu’un Note 20 à dos de verre aurait été soit plus cher, soit manquant par rapport à ce que nous avons actuellement.

Là encore, il est clair que le Galaxy Note 20 fait en effet défaut par rapport au Note 20 Ultra et même au S20 standard. En plus d’avoir une batterie plus grosse, le Note 20 manque une résolution QHD +, un taux de rafraîchissement élevé (même pas 90Hz comme le OnePlus 8 et Nord), un emplacement pour carte microSD, un capteur de caméra 108MP, une meilleure caméra zoom, et cette fantaisie nouveau standard Gorilla Glass.

Il est donc difficile d’éviter le sentiment que Samsung a recouru au plastique pour des raisons de marge bénéficiaire à la lumière de ces différences. Bien que 2020 ait également connu une hausse sans précédent des prix phares en raison de la transition 5G et du prix élevé du silicium phare. Quoi qu’il en soit, il est clair que l’écart entre le Note 20 et le Note 20 Ultra est plus grand que l’écart entre le Note 10 et le Note 10 Plus à bien des égards – et pas seulement parce qu’il est en plastique.

Pensez-vous que le plastique devrait être utilisé sur les téléphones à 1 000 $? Répondez à notre sondage ci-dessous!

