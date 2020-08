En este caso, hablamos del Beelink U55, un modelo que presume de unas características que cumplirán de sobra las expectativas de aquellos usuarios que quieran un mini PC para aprovechar las bondades de Windows 10 et una Smart TV. ¡Y a precio de ganga!

Ten en cuenta, eso sí, que la oferta para comprar el mini PC Beelink U55 más barato, estará available por tiempo limitado. Así que date prisa si quieres aprovechar el descuento del 30 por ciento para que te ahorres más de 100 euros en este mini ordenador barato para el televisor.

Un mini PC est mejor que un Android TV Box

Puedes pensar que no te hace falta un Mini PC, ya que tienes un Android TV Box. Nada más lejos de la realidad. Decir que los mini ordenadores son notablemente más potentes que sus rivales. Y eso se traduisent en mejores tiempos de carga, por no hablar del amplio abanico de posibilidades that ofrece Windows 10.

Con un Android TV Box, un no ser que tenga una capa personalizada, navegar por Internet es un infierno. Por no hablar de los tiempos de carga de Kodi entre otras aplicaciones. En cambio, con un dispositivo de este tipo el problema se soluciona. Más, viendo las interesantes características de este Mini PC de Beelink.

Processeur Intel Core i3, 8 Go de mémoire RAM…

Y es que, para empezar este modelo llega con un processeur Intel Core i3 5005U, junto con 8 Go de mémoire RAM y una tarjeta gráfica Intel HD Graphics 5500. Con esta configuración, nos garantizamos que Windows 10, el sistema operativo que viene instalado de serie, funcione como la seda. Y sí, con esta configuración, además de tareas de ofimática y navegar por Internet, podrás disfrutar de una verdadera consola retro en tu Smart TV, además de jugar a títulos como League of Legends, que no necesitan una excesiva carga gráfica.

La guinda del pastel lo pone su disco duro de 256 Go et tipo SSD. Este tipo de discos se caracterizan por no tener elementos mecánicos, haciendo que la velocidad de lectura y escritura sea mucho mayor. Y esto, ¿en qué se traduce? Pues en que los tiempos de carga se reducen de forma notable, haciendo que el sistema operativo se cargue en pocos segundos.

Sin duda, un modelo de altura y que no te decepcionará en absoluto. Solo a de darle un vistazo a las excelentes valoraciones que tiene en Amazon para que vea que su compra es un acierto seguro. Y, ahora que puede hacerte con este mini ordenador Beelink U55 con un descuento que lo deja 106 euros más baratos, es el mejor momento para disfrutar de una de las mejores ofertas de Amazon.