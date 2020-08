Comme nous l’avons vu aujourd’hui, le jeu populaire Fortnite a été retiré de l’App Store après qu’Epic Games a publié une mise à jour avec son propre système de paiement direct au lieu d’utiliser les achats intégrés d’Apple. Nous voulons maintenant connaître votre opinion sur ce conflit entre Apple et Epic Games.

Depuis le début de l’App Store, Apple charge les développeurs de les laisser créer et proposer des applications aux utilisateurs iOS. En plus des frais annuels de 99 $ par an, Apple prélève une commission de 30% sur chaque vente effectuée via l’App Store, que ce soit à partir d’une application ou d’un achat intégré. Voici comment l’entreprise décrit sa méthode de vente:

Comme tout marché équitable, les développeurs décident de ce qu’ils veulent facturer à partir d’un ensemble de niveaux de prix. Nous ne collectons une commission auprès des développeurs que lorsqu’un bien ou un service numérique est fourni via une application.

Cependant, Apple interdit explicitement aux développeurs d’éluder le système de paiement App Store et les frais de 30%. Chaque application proposant du contenu payant supplémentaire doit utiliser le système d’achat intégré d’Apple, qui perçoit automatiquement une commission de 30% et donne au développeur 70% des ventes. C’est exactement ce que Epic Games a tenté de contourner avec la dernière mise à jour de Fortnite.

Fortnite pour iOS et Android a été mis à jour plus tôt dans la journée pour inclure une option permettant aux utilisateurs de payer des objets en jeu directement à Epic Games. Étant donné que cette méthode n’accordait pas de frais de 30% à Apple ou à Google, Epic Games proposait les articles du jeu à un prix réduit lorsqu’ils étaient payés à l’aide de son propre système de facturation. Apple a rapidement supprimé Fortnite de l’App Store et a demandé à l’entreprise de mettre à jour le jeu en suivant les directives de l’App Store.

Au lieu de satisfaire aux exigences d’Apple, Epic Games a intenté une action civile antitrust contre Apple. La société de jeux fait valoir qu’Apple a utilisé une «série de restrictions anticoncurrentielles et de pratiques monopolistiques». De plus, Epic Games fait maintenant la promotion d’une campagne publique #FreeFortnite contre Apple, qui comprend même une parodie de la célèbre publicité Apple «1984».

Il convient de mentionner que Fortnite a également été supprimé du Play Store de Google pour violation de règles similaires à celles de l’App Store d’Apple, et Epic Games poursuit maintenant Google pour la même raison. Cependant, contrairement à iOS, les utilisateurs d’Android peuvent installer Fortnite et d’autres applications par des méthodes alternatives.

Dans cet esprit, nous voulons savoir ce que vous pensez d’Apple et même de la décision de Google de supprimer Fortnite de l’App Store et du Play Store? Faites-nous savoir dans le sondage ci-dessous et précisez dans les commentaires!

