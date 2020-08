Eufy Indoor Cam 2K vs Ring Indoor Cam: Lequel devriez-vous acheter?

Meilleure IA et spécifications

Eufy a construit une caméra de sécurité rare qui ne dépend pas d’un abonnement coûteux pour fonctionner correctement. Il peut détecter les anomalies visuelles ou sonores, les catégoriser à l’aide de son IA intégrée et répondre en fonction de l’endroit où elle se trouve dans la maison et des préréglages que vous avez programmés dans votre application. Vous pouvez également le contrôler avec votre haut-parleur intelligent ou le connecter à des appareils intelligents Apple HomeKit. Une version de la caméra peut également effectuer un panoramique dans un cercle complet pour une vue plus complète de votre maison.

Les caméras d’intérieur abordables de Ring vous fournissent des flux en direct avec un excellent champ de vision diagonal et des alertes rapides de toutes les menaces visibles, mais pour les enregistrements cloud des menaces, vous aurez besoin d’un abonnement annuel à Ring Protect. Le principal avantage de ces caméras est la façon dont elles se synchronisent avec l’application Ring pour fonctionner avec une variété d’autres appareils intelligents et caméras pour une protection totale. Il est également facile d’ajouter des paramètres de confidentialité et 2FA qui protégeront vos flux d’accueil des autres.

Ring fabrique certaines des meilleures caméras d’intérieur du marché et fait un excellent travail en les intégrant dans un écosystème d’appareils intelligents. Mais les nouvelles caméras d’intérieur d’Eufy ont fait irruption sur la scène avec une résolution améliorée, une reconnaissance de l’IA et une base pivotante et inclinable, ce qui rend le choix de la sécurité de votre maison encore plus difficile. Lorsque vous choisissez entre ces deux excellents appareils photo pour votre maison, pensez à la quantité de séquences que vous souhaitez enregistrer, aux autres appareils et haut-parleurs intelligents que vous possédez, et si vous possédez ou non des animaux domestiques.

Eufy Indoor Cam 2K vs Ring Indoor Cam Voir et catégoriser les menaces

Source: anneau

Ring correspond à la norme de l’industrie avec sa résolution de 1080p, tandis que Eufy filme à une résolution 2K nette pour des images légèrement plus claires. Les deux caméras vous permettent de pincer l’application pour zoomer sur des objets, mais cette résolution supplémentaire garantira que les images agrandies ne sont pas aussi floues. Avec un zoom arrière, la caméra Eufy capture 125 degrés de champ de vision horizontal, tandis que Ring suit 115 degrés horizontalement et 60 degrés verticalement pour une diagonale totale de 140 degrés.

Ici, nous noterons qu’Eufy vend deux versions de sa caméra intérieure: un modèle de base et un modèle Pan & Tilt qui permet une vue horizontale à 360 degrés et une vue verticale jusqu’à 96 degrés. Cette répartition compare les caractéristiques des deux Eufy Cams, mais il suffit de dire que le modèle Pan & Tilt légèrement plus cher bat facilement la Ring Indoor Cam en gardant une plus grande partie de votre maison, tandis que le modèle de base a une portée plus limitée.

Caméra intérieure Ring

Caméra d’intérieur Eufy 2K

Taille

1,81 pouces x 1,81 pouces x 2,95 pouces

2,17 pouces x 2,17 pouces x 4,09 pouces (modèle de base); 2,95 pouces x 2,95 pouces x 4,25 pouces (modèle Pan & Tilt)

Couleurs

Blanc noir

blanc

Compatibilité

Alexa, autres appareils adjacents à Ring et Ring, appareils IFTTT

Alexa, Assistant Google, Apple HomeKit

FOV

115 ° horizontal, 60 ° vertical

125º horizontal

Panoramique et inclinaison

Aucun

360 ° horizontal, 96 ° vertical (Aucun pour la version de base)

Résolution

1 920 x 1 080

2304 x 1296

FPS

15

15

Zoom

Oui

Oui (8X)

Wifi

2,4 GHz

2,4 GHz

Vision nocturne

Oui, en utilisant des LED IR (plage inconnue)

Oui, en utilisant 8 LED IR (32 pieds)

l’audio

2 voies avec suppression du bruit

2 voies

Diffusion en direct 24/7

Non

Oui (avec carte MicroSD)

Options de stockage

Gratuit: aucun, diffusion en direct uniquement; Abonnement payant: enregistre des clips vidéo jusqu’à 60 jours, des photos jusqu’à 7 jours

Gratuit: jusqu’à 128 Go de stockage interne MicroSD (carte vendue séparément); Abonnement payant: enregistre les 30 derniers jours de clips vidéo

Détection de mouvement

Oui

Oui

Détection sonore

Non

Oui

Zones d’activité / mouvement

Oui

Oui

Reconnaissance de personne / objet

Oui (avec abonnement Ring Protect)

Oui

Reconnaissance des animaux de compagnie

Non

Oui

La reconnaissance faciale

Non

Non

Authentification à deux facteurs

Oui

Non

Des images claires sont évidemment importantes, mais ce que votre appareil photo peut faire avec les informations qu’il capture est peut-être plus important. Comme la plupart des caméras d’intérieur populaires, ces deux caméras envoient une alerte à votre application de sécurité lorsqu’elle détecte un mouvement, même en basse lumière grâce à leur vision nocturne respective. Vous pouvez appuyer sur la notification pour accéder à distance aux images en direct et voir ce qui se passe, puis utiliser l’audio bidirectionnel pour parler à quiconque est là, si nécessaire. Vous pouvez également définir des «zones» pour les deux caméras où le mouvement ne déclenchera pas d’alerte, au cas où (par exemple) vous savez que les voitures qui passent devant une fenêtre déclencheront constamment des alertes.

Pour sonner les caméras, tout mouvement est une menace. L’IA d’Eufy est plus exigeante.

Pourtant, l’appareil photo d’Eufy est indéniablement « plus intelligent » grâce à la détection du son et à la reconnaissance de l’IA. Même si quelque chose n’est pas visible sur la caméra, vous recevrez une alerte si le micro enregistre un bruit suspect, vous permettant de sauter dessus; De plus, les propriétaires de Pan & Tilt peuvent déplacer leur caméra à l’aide des commandes intégrées à l’application pour rechercher la source d’un bruit. Une fois que quelque chose est sur la caméra, la technologie Eufy peut détecter s’il s’agit d’un humain, d’un animal domestique ou d’un objet. Ensuite, avec le modèle Pan, la caméra se déplacera pour la suivre dans la pièce jusqu’à ce qu’elle soit hors de vue, vous donnant plus de séquences et empêchant les angles morts.

Les propriétaires d’animaux peuvent ajuster leurs paramètres de sécurité pour ignorer les mouvements des animaux, une aubaine pour les propriétaires d’animaux qui ne veulent pas de dizaines d’alertes de sécurité par jour. Eufy tire également un meilleur parti de ses zones d’activité en vous permettant de pré-enregistrer des messages audio qui sont diffusés chaque fois que quelqu’un entre dans cet espace – ce qui signifie que vous pouvez dire à votre animal de compagnie ou à vos enfants s’ils vont quelque part qu’ils ne devraient pas.

Stockage, plans d’abonnement et tournage 24/7

Source: Eufy

Techniquement, vous pouvez utiliser votre caméra intérieure Ring prête à l’emploi sans abonnement Ring, mais uniquement si vous ne prévoyez pas d’enregistrer des vidéos de sécurité. Il n’a pas de stockage interne ni de stockage cloud gratuit, donc si vous repérez un cambrioleur devant la caméra, vous pouvez appeler la police, mais une fois qu’ils sont sortis de la caméra, vous n’aurez aucune preuve de leur apparence. Vous devrez payer pour Ring Protect pour enregistrer les clips déclenchés par le mouvement des 60 derniers jours: 30 USD par an pour une caméra ou 100 USD par an pour tous les appareils Ring.

Ring stocke plus longtemps les clips vidéo dans le cloud, mais Eufy vous permet de stocker plus de séquences dans l’ensemble.

Eufy n’a pas non plus de stockage cloud gratuit, mais il dispose d’un emplacement microSD qui prend en charge des cartes jusqu’à 128 Go. Vous devrez acheter une carte microSD fiable séparément, mais le stockage physique permet à la caméra de filmer en permanence plutôt que de simplement enregistrer des clips chaque fois qu’un mouvement est déclenché. Vous pouvez également payer pour un abonnement Eufy qui coûte le même prix que celui de Ring – 30 $ / an pour une caméra, ou 100 $ / an pour 10 – mais ne sauvegarde que les 30 derniers jours de séquences.

Dans sa critique de la Ring Indoor Camera, Jared DiPane a noté que son principal «ennui» avec la caméra était le manque d’option de tournage 24/7. Il a noté que « les enregistrements ne commencent que lorsqu’un mouvement est détecté » et « ne dure que jusqu’à une minute », mais que « il y a des choses qui se sont produites en dehors de la zone de mouvement ou après que le mouvement a cessé d’enregistrer là où j’aurais aimé voir le métrage. »

Les propriétaires d’Eufy qui achètent une carte microSD et activent le tournage 24h / 24 et 7j / 7 ne manqueront rien, et les propriétaires de Pan & Tilt en particulier sont plus susceptibles de voir des images en dehors de la zone d’activité par défaut.

Connexion à des appareils intelligents et des applications

Source: anneau

Eufy et Ring ont tous deux leurs forces et leurs faiblesses lorsqu’il s’agit de les intégrer dans votre écosystème d’appareils, selon que vous vous souciez davantage des haut-parleurs intelligents ou des appareils intelligents IFTTT.

Alors que les deux appareils fonctionnent avec les commandes Alexa, Amazon possède Ring, ce qui signifie sans surprise que les appareils Ring sont mieux intégrés à la technologie d’Amazon. Vous pourrez par exemple appeler des images de surveillance Ring sur un Echo Show, alors que vous pouvez contrôler l’Eufy Indoor Cam avec des commandes Alexa, mais il y a moins de synergie. D’autre part, Eufy fonctionne également avec les commandes de Google Assistant et Apple HomeKit, tandis que Ring est bloqué avec Alexa seule.

Avec la connectivité HomeKit, les caméras Eufy peuvent contrôler tout appareil qu’Apple a intégré à sa plate-forme. D’autre part, Ring a également son catalogue Works with Ring d’appareils intelligents que vous pouvez contrôler avec l’application Ring. Mieux encore, vous pouvez créer vos propres applets IFTTT personnalisés qui répondent aux alertes de la caméra Ring en déclenchant des actions sur vos autres appareils.

La connectivité de la maison intelligente transforme chaque caméra d’un observateur passif en un protecteur actif de votre maison. Vous pouvez utiliser les deux cames pour déclencher l’allumage des lumières Philips Hue si une caméra enregistre un mouvement, par exemple. Ring et HomeKit sont tous deux des hubs fiables pour la maison intelligente, vous ne pouvez donc pas vous tromper de toute façon.

En ce qui concerne les applications elles-mêmes, les deux ont une personnalisation approfondie qui devient plus utile à mesure que vous achetez plus de produits. Ring vous permet de vérifier vos caméras à distance, mais également de vérifier votre éclairage, vos serrures intelligentes, votre thermostat et d’autres appareils. Eufy vous permet de vérifier ses produits avec son application de sécurité, ou vous pouvez vérifier vos caméras avec d’autres produits HomeKit dans l’application Smart Home d’Apple. Ring dispose également d’une application Neighbours, dans laquelle vous pouvez consulter les alertes de sécurité et les images d’autres utilisateurs Ring de votre région.

Eufy Indoor Cam 2K vs Ring Indoor Cam: Lequel devriez-vous acheter?

Si vous possédez déjà un produit Ring ou Eufy, vous voudrez sans aucun doute vous en tenir à la marque de votre choix. Cela consolidera le nombre d’applications de sécurité que vous devez surveiller. Les propriétaires de haut-parleurs Amazon voudront peut-être choisir Ring pour des avantages Alexa et Echo améliorés, tandis que les utilisateurs de Google Assistant préféreront Eufy. Cependant, les deux appareils ont des applications pratiques qui font des commandes vocales un avantage flashy mais superflu.

Ce qui fait d’Eufy le meilleur choix est sa reconnaissance personne-objet, qui empêchera un scénario de garçon-qui-pleurait-loup où de fausses alertes d’animaux ou de chambres vous amèneront à ne pas prendre les menaces au sérieux. Il est également vrai qu’en ce qui concerne les clips vidéo d’alertes, la plupart des sociétés de sécurité (y compris Eufy et Ring) disposent de systèmes arbitraires et peu fiables pour décider de la durée de filmage d’une menace. C’est pourquoi l’option d’Eufy pour filmer en continu avec une carte microSD est une sauvegarde de sécurité utile.

Ajoutez la détection sonore, les messages préenregistrés déclenchés par l’activité de la zone et l’option pour les commandes de panoramique et d’inclinaison, et Eufy a très peu d’inconvénients. La seule exception est son absence persistante d’authentification à deux facteurs, un faux pas continu qui pourrait exposer vos flux de sécurité à des pirates si votre mot de passe est exposé. Si cela est un facteur décisif pour vous, Ring a 2FA; Malheureusement, Ring doit s’inquiéter de ses propres controverses en matière de sécurité.

Meilleure IA et spécifications

Caméra d’intérieur Eufy 2K

Ne laissez rien à l’imagination

Eufy vend une caméra économique qui dément son prix avec d’excellentes spécifications qui manquent aux caméras plus chères. Son excellente IA empêche les faux positifs et vous assure que toutes les alertes méritent d’être étudiées. Et à moins que vous n’ayez besoin d’un stockage dans le cloud, vous n’aurez pas besoin d’un abonnement coûteux.

Meilleure intégration de la maison intelligente

Ring Indoor Cam

Abonnement Ring requis

La Ring Indoor Cam vous offre un large champ de vision, un mode nuit fiable, des fonctionnalités de confidentialité utiles et une communauté d’utilisateurs Ring pour vous informer de tout crime local. Vous aurez juste besoin d’un abonnement pour enregistrer toutes les séquences utiles. Ring permet également de relier facilement sa sécurité à d’autres appareils domestiques intelligents.

