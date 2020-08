Le Google Pixel 4a et le Samsung Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra ont été lancés cette semaine.

Étant donné que nous vous avons déjà envoyé des newsletters dédiées à chacun de ces lancements de téléphones, nous resterons brefs ici aujourd’hui. Le Google Pixel 4a est un superbe téléphone de milieu de gamme pour le prix, et les Samsung Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra poursuivent une tendance à offrir le meilleur des meilleurs sur le marché Android.

Google Pixel 4a – 349 $

Samsung Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra – 999 $ à 1449 $

Voici les 10 meilleures histoires Android de la semaine

De partout sur le réseau

Combien coûtent les drones? – depuis Drone RushMeilleurs smartphones pour l’audio – de SoundGuysCritique du Samsung Galaxy Buds Live – de SoundGuys

Offres de la semaine:

Notre choix pour l’offre d’appareils de la semaine: 2700 $ de rabais sur un téléviseur Samsung de 75 poucesNotre offre AA TechDeals de la semaine: Pack de développement Android à 1 $

Concours international Google Pixel 4a

Crédit: David Imel / Autorité Android

Cette semaine, nous offrons un tout nouveau smartphone Google Pixel 4a. Preuve que Google peut écouter les commentaires des utilisateurs. Participez au cadeau du dimanche de cette semaine pour courir la chance de gagner!

Ne manquez pas ces vidéos

