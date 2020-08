Il est normal, quand on parle de recherche scientifique, de penser Documents Excel pleins de nombres, de formules, plus de nombres, encore plus de formules et, si nous sommes très chanceux, un ajustement de format qui rend les informations contenues dans le document plus faciles à lire. Graphique? Ils ne sont que pour les faibles d’esprit. Des illustrations? Des éléments graphiques dans Word Art? Des textes compréhensibles par les mortels ordinaires? Bien sûr, ça commence comme ça et finit par faire une bande dessinée Mortadelo et Filemón …

Eh bien, blague à part, il est vrai qu’Excel et les livres de calcul sont un outil particulièrement précieux pour la recherche scientifique, car non seulement permettent de collecter une grande quantité d’informations, en adaptant son organisation aux besoins spécifiques de chaque cas, mais plutôt permettent également de le relier les uns aux autres et, grâce aux formules, faire en sorte que ces relations soient reflétées et mises à jour automatiquement lors de toute modification. Il n’est pas étonnant que les feuilles de calcul aient été « responsables » de l’infiltration de l’informatique dans les entreprises et bureaux de toutes sortes, dans les années quatre-vingt lointaines et attachantes du siècle dernier.

Cependant, et bien que, comme je l’ai dit, les feuilles de calcul soient un excellent outil, elles ont aussi quelques points négatifs, et aujourd’hui j’en lis un exemple sur Übergizmo que, en même temps, je reconnais immédiatement et cela me surprend beaucoup. Et c’est que, d’après ce que je vois, l’habitude d’Excel d’essayer d’interpréter les informations qui sont saisies dans chaque cellule, afin de lui donner le format approprié, pourrait poser un problème aux chercheurs.

Et quel est le problème avec Excel, et qu’il a déjà été abordé par une équipe de chercheurs en 2016? Eh bien, prenons un exemple basique: imaginez que vous prenez des données, par exemple, plusieurs échantillons d’expériences réalisées au cours du mois de mars. Nous n’allons pas demander au chercheur d’être également un pro de la littérature, il est donc possible que les noms qu’il utilise pour identifier les résultats soient quelque chose comme ceci:

1er Mars

Le 2 Mars

3 mars

Mars-N

Le problème est qu’Excel, lors de l’affichage de ces entrées, les interprétera probablement comme des dates, et lorsque la personne qui a ajouté les données, ou toute autre personne ayant accès au document, commence à l’examiner, ce qu’elle trouvera est quelque chose comme:

1 mars 2020

03/01/2020

Autrement dit, les données qui sont du texte sont interprétées par Excel comme des dates et, par conséquent, applique le format qu’il considère approprié. Cela peut également se produire avec Données numériques qui semblent être des dates, mais ne sont pas réellement des dates. Par exemple, toute personne qui a un livre dans lequel elle garde une trace de ses factures, et les nomme avec un numéro et l’année, quelque chose comme 04/2020, ce que vous pouvez trouver, c’est qu’Excel le remplace par «avril 2020 ».

Et nous devons bien entendu garder à l’esprit que nous parlons de documents dans lesquels, en général, quelques dizaines ou centaines d’entrées ne sont pas sauvegardées. Non, on parle généralement d’un volume beaucoup plus élevé, donc un examen manuel de ceux-ci peut prendre du temps et laisse également place à l’erreursurtout si la révision est effectuée par la même personne qui a ajouté les données dans le classeur Excel.

Et ce n’est pas un problème mineur, c’est plus, cela arrive au point que des entités comme HUGO, le comité qui travaille sur la dénomination des gènes humains, a dû publier un ensemble de lignes directrices pour cette tâche. Règles qui surviennent, précisément, en raison des effets négatifs possibles que la fonction de formatage automatique de la date Excel peut avoir. Un ensemble de règles qui devraient non seulement être utilisées à l’avenir, mais également être appliquées rétroactivement à tous les gènes qui ont déjà reçu un nom pouvant être mal interprété par Excel.

Il serait intéressant que Excel puisse être configuré pour, par défaut et dans tous les documents, Excel n’applique pas de formats aux données qui sont saisies dans une feuille et qui peuvent être mal interprétées. Mais, jusqu’à ce que cette option se présente, si c’est le cas (et nous l’espérons, nous savons déjà qu’Excel est la chérie de Nadella), lla meilleure possibilité est d’arrêter le formatage automatique des nombres et son changement par dates. Microsoft explique comment procéder ici. Et si vous préférez attendre que Microsoft active cette fonction, vous pouvez toujours passer du temps à jouer à certains jeux X-COM dans Excel. Donc, même si cela prend du temps pour arriver, au moins vous serez divertis.

