Facebook cherchera à arrêter le flot de désinformation lié à COVID-19[feminine. Le réseau social a annoncé la mise en place d’un avertissement à afficher avant de partager des actualités liés au coronavirus. Ce système, initialement annoncé fin juin, sera disponible à partir d’aujourd’hui pour tous les utilisateurs.

Le popup comprend un avis indiquant que le contenu mentionne COVID-19, la source et la date à laquelle il a été partagé pour la première fois. Les utilisateurs pourront également accéder au centre d’information sur les coronavirus qui comprend des informations officielles de l’OMS via un lien direct.

Selon Facebook, cette notification aider les gens à comprendre l’actualité et la source du contenu avant de partager. En même temps, les liens des autorités sanitaires et des organisations internationales de santé – telles que l’OMS et l’OPS – ne montreront pas cet avertissement lors du partage.

L’écran de notification a été initialement annoncé fin juin comme mesure Facebook pour arrêter la désinformation. Cette fenêtre est une évolution du bouton contextuel et alerte les utilisateurs lorsqu’ils sont sur le point de partager des articles datant de plus de 90 jours. Cette pratique est courante chez les gens et il est temps que le coronavirus fasse plus de dégâts. Combien de théories du complot ou de remèdes miracles n’avons-nous pas vu depuis mars?

Facebook et sa nouvelle tentative d’arrêter les canulars sur le COVID-19

La réponse de Facebook vient après des mois de critiques pour ne pas avoir arrêté les canulars sur leurs plateformes. Sur des sujets sensibles tels que la politique et Donald Trump, l’entreprise s’est lavé les mains en faisant valoir qu’elle protège la liberté d’expression. Avec le coronavirus, les choses changent, car la transmission continue des théories du complot peut entraîner des décès.

Les changements ne sont pas seulement présents sur Facebook. Récemment WhatsApp a implémenté une nouvelle fonctionnalité pour les personnes vérifier les fausses nouvelles transmis par vos contacts. Parce que le cryptage de bout en bout empêche WhatsApp de filtrer le contenu avant d’atteindre l’utilisateur, la solution consiste à inclure un bouton vers les messages les plus partagés. Ce lien vous permet d’effectuer une recherche pour vérifier si le lien est vrai.

La fenêtre notification pour les éléments COVID-19 Il est déjà présent dans le monde entier sur Facebook, tandis que le vérificateur de fausses nouvelles WhatsApp peut être utilisé à partir de cette semaine en Espagne, au Mexique, au Brésil, aux États-Unis, en Irlande et au Royaume-Uni.

L’article Facebook affichera un avertissement avant de partager des nouvelles sur COVID-19 a été publié dans Hypertext.