Un nouveau rapport de NBC News indique que Facebook a assoupli les politiques de désinformation et a laissé les pages diffuser de fausses nouvelles afin d’éviter les accusations de parti pris anti-conservateur.

Facebook a permis à des organes de presse et à des personnalités conservateurs de diffuser à plusieurs reprises de fausses informations sans subir aucune des sanctions prévues par la société, selon des documents divulgués examinés par NBC News.

Le rapport indique que « selon des discussions internes au cours des six derniers mois », Facebook a assoupli les règles pour les pages conservatrices, y compris « Breitbart, les anciennes personnalités de Fox News Diamond and Silk, le média à but non lucratif PragerU et le spécialiste Charlie Kirk », sans les pénaliser pour violer les règles de Facebook sur la désinformation.

Le rapport indique en outre que Facebook a transmis plus de 30 requêtes sur la désinformation depuis février, supprimant les grèves en conséquence:

La liste et les descriptions des escalades, divulguées à NBC News, ont montré que les employés de Facebook de l’équipe d’escalade de la désinformation, sous la supervision directe de la direction de l’entreprise, ont supprimé les grèves pendant le processus d’examen qui ont été émises à certains partenaires conservateurs pour avoir publié de la désinformation au cours des six dernières. mois. Les discussions sur les critiques ont montré que les employés de Facebook craignaient que les plaintes concernant la vérification des faits de Facebook puissent être rendues publiques et alimenter les allégations selon lesquelles le réseau social était biaisé contre les conservateurs.

Les discussions internes sont soutenues par deux anciens et deux employés actuels de Facebook, qui ont déclaré anonymement à NBC qu ‘ »ils pensaient que l’entreprise était devenue hypersensible aux plaintes des conservateurs, accordant dans certains cas des allocations spéciales aux pages conservatrices pour éviter toute publicité négative ».

Les deux tiers des escalades incluaient des pages conservatrices telles que Breitbart, Donald Trump Jr, Eric Trump et Gateway Pundit. Il y a eu également des escalades (une pour chacun) pour ., CBS, Yahoo et l’OMS.

Un porte-parole de Facebook « n’a pas contesté l’authenticité des documents divulgués », mais a déclaré qu’il ne brossait pas le tableau complet. Un exemple spécifique note un article de Diamond and Silk accusant à tort les démocrates d’essayer de donner aux membres du Congrès une augmentation de 25 milliards de dollars dans le cadre d’un plan de relance COVID-19:

Diamond and Silk ne s’était pas encore plaint auprès de Facebook de la vérification des faits, mais l’employé tirait la sonnette d’alarme parce que «le partenaire est extrêmement sensible et n’a pas hésité à faire connaître publiquement ses préoccupations concernant un prétendu parti pris conservateur sur Facebook». Comme il s’agissait de la deuxième grève de désinformation du compte en 90 jours, selon les publications internes divulguées, la page a été placée dans le statut de «récidiviste».

La note a fait l’objet d’un appel et a été déclassée, et le compte a vu son statut de «récidiviste» supprimé. Un employé « politique / leadership » de Facebook est intervenu et a dit aux équipes de supprimer les deux avertissements du compte. (C’était la deuxième grève de Diamond and Silk en 90 jours)

Le problème semble avoir attisé une guerre qui fait rage au sein de Facebook, alors que les employés se demandent pourquoi l’entreprise tente d’apaiser les médias conservateurs, même après que les recherches n’ont pas révélé de tel biais:

Un employé a écrit un article le 19 juillet, rapporté pour la première fois par BuzzFeed News jeudi, résumant la liste des escalades de désinformation trouvées dans le système de gestion des tâches et affirmant que l’entreprise se livrait aux politiciens conservateurs. Le message, dont un exemplaire a été examiné par NBC News, comparait également Mark Zuckerberg au président Donald Trump et au président russe Vladimir Poutine.

L’employé a écrit sur un babillard interne:

« Tout comme tous les barons voleurs, les esclavagistes et les pillards qui vous ont précédés, vous dépensez une fortune que vous n’avez pas construite. Aucune œuvre de charité ne pourra jamais équilibrer la pauvreté, la guerre et les dommages environnementaux rendus possibles par votre soutien à Donald Trump »

Le message a été supprimé, la liste des escalades a été rendue privée et l’employé a été licencié.

Vous pouvez lire le rapport complet ici.

