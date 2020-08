Cet après-midi, Facebook a critiqué Apple sur la façon dont il gère son App Store concernant un nouveau service de streaming d’événements sur la plate-forme de médias sociaux. Les commentaires de Facebook suggèrent aujourd’hui que la commission de 30% sur l’App Store d’Apple nuit aux petites entreprises pendant la pandémie.

La critique de Facebook est venue aujourd’hui lors du lancement d’un nouveau service qui héberge des événements payants en direct comme des cours de fitness ou des séminaires (via Bloomberg). Facebook dit qu’il a demandé à Apple de ne pas prendre une partie des achats de l’App Store pour le nouveau service, mais il a refusé.

Notamment, Facebook ne prend pas une réduction des frais des événements qu’il organise «au moins pour l’année prochaine». Alors que Google a accepté de renoncer aux frais pour les appareils Android, Apple a décidé de s’en tenir à sa commission normale de 30% pour l’App Store, ce qui le place dans une situation difficile au milieu des tensions antitrust croissantes.

Pour soutenir les petites entreprises et les créateurs, Facebook ne percevra aucun frais sur les événements en ligne payants pendant au moins l’année prochaine. Pour les transactions sur le Web et sur Android dans les pays où nous avons déployé Facebook Pay, les petites entreprises conserveront 100% des revenus qu’elles génèrent des événements en ligne payants. Nous avons demandé à Apple de réduire sa taxe de 30% sur l’App Store ou de nous permettre d’offrir Facebook Pay afin que nous puissions absorber tous les coûts pour les entreprises en difficulté pendant le COVID-19. Malheureusement, ils ont rejeté nos demandes et les PME ne recevront que 70% de leurs revenus durement gagnés. Parce que c’est compliqué, tant que Facebook annule ses frais, nous indiquerons tous les frais clairement dans nos produits.

Si Apple avait dit oui, cela s’ouvrirait sans aucun doute à une vague de demandes d’exceptions et de critiques à la politique de l’App Store, y compris le contournement des règles pour un autre géant de la technologie, mais pas les milliers de développeurs de petite et moyenne taille (Apple est déjà sous pression pour le faire avec Amazon et son taux de commission réduit de 15%).

Mais avec Apple disant non, Facebook profite de l’occasion pour mettre plus de pression sur l’entreprise pour qu’elle modifie ses politiques sur l’App Store au milieu de la bataille juridique avec Epic Games. Comme Epic, Facebook savait certainement qu’Apple serait dans une situation perdante avec cette dernière demande de dispense de commission de l’App Store. Et le fait que Google ait accepté de renoncer à ses frais de Play Store a rendu cette situation particulière plus précaire pour Apple.

Cette dernière querelle survient après que Facebook a lancé son nouveau service de jeu sans aucun jeu sur son application iOS et a critiqué Apple à ce sujet la semaine dernière. Et un autre point de discorde concerne les fonctionnalités de confidentialité plus strictes d’Apple dans iOS 14, ce qui préoccupe Facebook.

