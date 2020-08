Facebook a finalement confirmé que son application Facebook Gaming arriverait sur iOS ce vendredi, mais cela n’a été possible que grâce à un énorme compromis.

Comme le rapporte le New York Times:

Pendant six mois, Facebook a tenté de convaincre Apple d’approuver sa nouvelle application Facebook Gaming afin qu’elle soit disponible dans l’App Store d’Apple. À chaque fois, Apple a dit non.

Alors, comment Facebook a-t-il contourné les règles de l’App Store? En supprimant entièrement les jeux jouables de l’application. Selon le rapport, Facebook dit qu’Apple a forcé la main de Facebook, « transformant leur application Gaming en une expérience inférieure pour les propriétaires d’iPhone et d’iPad ». Les utilisateurs pourront toujours regarder et créer des flux en direct, ainsi qu’interagir avec les communautés. Dans un communiqué, Sheryl Sandberg, COO de Facebook, a déclaré:

Elle a ajouté que Facebook continuerait à créer des communautés pour les personnes qui jouent à des jeux sur Facebook « que Apple le permette ou non dans une application autonome ».

Selon le rapport:

C’est étrange, car les dernières 24 heures ont été dominées par des rapports sur l’impasse d’Apple avec Microsoft concernant son service de jeu xCloud, qui, selon Apple, ne peut pas être sur l’App Store en raison des directives actuelles. D’après ce rapport:

« L’App Store a été créé pour être un lieu sûr et de confiance pour les clients pour découvrir et télécharger des applications, et une excellente opportunité commerciale pour tous les développeurs », aurait déclaré un représentant d’Apple. «Avant d’entrer dans notre boutique, toutes les applications sont examinées par rapport au même ensemble de directives destinées à protéger les clients et à offrir des conditions de concurrence équitables et équitables aux développeurs.»

«Nos clients apprécient les superbes applications et jeux de millions de développeurs, et les services de jeux peuvent absolument être lancés sur l’App Store tant qu’ils suivent le même ensemble de directives applicables à tous les développeurs, y compris la soumission de jeux individuellement pour examen et apparaissant dans les graphiques et recherche. En plus de l’App Store, les développeurs peuvent choisir d’atteindre tous les utilisateurs d’iPhone et d’iPad sur le Web via Safari et d’autres navigateurs sur l’App Store. «