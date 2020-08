Facebook a commencé à fusionner Messenger avec le chat Instagram, ce qui semble être la première étape vers le service de chat instantané unifié de bout en bout que Facebook a promis.

Les premiers changements concernent l’interface utilisateur d’Instagram, car l’application prendra bientôt en charge les chats avec Messenger.

La fonctionnalité de chat inter-applications n’a pas été mise en œuvre, de sorte que les utilisateurs d’Instagram ne peuvent pas discuter avec les utilisateurs de Messenger pour le moment.

On ne sait pas quand Messenger et Instagram fusionneront avec WhatsApp, qui est actuellement la seule application de chat cryptée de bout en bout de Facebook.

Facebook a surpris le monde l’année dernière avec un pivot massif vers une meilleure confidentialité des utilisateurs. La société a annoncé son intention d’unifier toutes ses plates-formes de messagerie instantanée en un seul produit. L’idée générale est de permettre à tout utilisateur d’applications Facebook de discuter avec quelqu’un d’autre sans créer de comptes sur toute la plate-forme de discussion instantanée exploitée par le réseau social. Facebook Messenger et WhatsApp sont les applications de chat les plus populaires de l’entreprise, cette dernière étant le leader mondial des utilisateurs mensuels. Instagram propose également des fonctionnalités de chat à ses utilisateurs. Facebook prévoit de combiner les trois services sous le même parapluie, et la même norme de chiffrement de bout en bout les protégera tous – actuellement, seul WhatsApp est chiffré de bout en bout.

On ne sait pas combien de temps il faudra pour que les trois applications de chat s’exécutent sur la même plate-forme, mais Facebook a discrètement commencé la fusion. Au départ, Facebook souhaite unifier les chats Messenger et Instagram, et certains utilisateurs ont déjà commencé à remarquer la nouvelle fonctionnalité.

Plusieurs éditeurs de The Verge ont remarqué vendredi dernier une nouvelle mise à jour qui lance l’intégration d’Instagram et de Messenger.

La capture d’écran de la mise à jour d’Instagram montre l’invite d’unification du chat Messenger. Source de l’image: The Verge

Les versions Android et iPhone d’Instagram offrent aux utilisateurs une nouvelle invite indiquant « Il y a une nouvelle façon de transmettre des messages sur Instagram », visible dans la capture d’écran ci-dessus. La mise à jour indique clairement que les utilisateurs d’Instagram pourront discuter avec les utilisateurs de Facebook.

Une fois que vous mettez à jour l’application Instagram, l’icône de chat se transforme en l’icône Facebook Messenger que vous avez l’habitude de voir sur Facebook. Les chats sont plus colorés qu’avant, avec des messages passant du bleu au violet. D’autres nouvelles fonctionnalités de chat Instagram devraient inclure un balayage pour répondre et plus de réactions emoji.

Cependant, la fonctionnalité de chat inter-applications n’est pas activée. Cela signifie que vous ne pouvez pas réellement parler à vos amis Facebook en utilisant votre compte Instagram pour le moment.

Facebook peut simplement déployer les modifications de l’interface utilisateur qui pourraient précéder le déploiement réel du système de messagerie unifiée. La même mise à jour Instagram sera probablement bientôt disponible dans d’autres régions du monde, à la fois sur Android et iPhone.

On ne sait pas quand l’unification avec WhatsApp commencera, mais Facebook en fera probablement un gros problème une fois que cela se produira. Pour vraiment lancer une plate-forme de chat unique qui fonctionne sur WhatsApp, Messenger et Instagram, Facebook devra activer le cryptage de bout en bout à tous les niveaux. Et c’est le genre de mise à niveau capitale qui mérite une annonce réelle de Facebook. Jusqu’à présent, le déploiement de cette fusion de chat Messenger-Instagram s’est fait assez discrètement.

