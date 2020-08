BundleHunt a maintenant lancé sa plus grande vente d’applications jamais réalisée avec des offres de 1 $. Vous devrez simplement payer les frais de déverrouillage d’un dollar et à partir de là, ajoutez votre choix d’applications parmi une sélection de 54 titres différents. C’est un excellent moyen d’économiser sur un nombre substantiel d’applications, qui ont toutes été réduites du tarif normal en vigueur. Donc, si vous retournez à l’école, faites le plein maintenant et profitez de réductions de prix notables pour maximiser votre productivité. Vous pouvez parcourir l’ensemble de la vente ici ou faire le saut pour certains de nos meilleurs choix.

Nos applications préférées incluent:

uBar 4: boostez votre productivité avec l’application la plus avancée et la plus polyvalente et le gestionnaire de fenêtres pour Mac.

Airflow: le moyen ultime de regarder vos vidéos sur des téléviseurs compatibles Chromecast, Apple TV et AirPlay 2.

Diskeeper: un outil facile à utiliser qui vous aide à trouver les fichiers qui occupent le plus d’espace.

SyncBird Pro: SyncBird Pro est une alternative iTunes parfaite qui est vraiment essentielle pour la gestion de la musique de votre iPhone, iPad et iPod.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatiques générant des revenus. Plus.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore!