Le Dr Anthony Fauci pense que les États-Unis pourraient voir une réduction drastique des nouveaux cas de coronavirus d’ici novembre si les gens commencent à suivre les consignes de sécurité de base.

Fauci avait précédemment déclaré que les États-Unis auraient beaucoup de problèmes si le nombre de nouveaux cas de coronavirus ne descendait pas en dessous de 10000 / jour en novembre.

Les États-Unis ont vu près de 5 millions de cas de coronavirus depuis le début de la pandémie plus tôt cette année.

Lors d’une récente interview avec ., le Dr Anthony Fauci a déclaré qu’il était possible que le nombre de cas de coronavirus diminue considérablement d’ici novembre. Pour arriver à ce point, a souligné Fauci, il faudra que le grand public adhère aux directives de sécurité de base sur les coronavirus telles que la distance sociale et le port de masque. Et bien que cela semble réalisable à première vue, le fait que le port du masque soit devenu une question politique qui divise tend à suggérer le contraire.

« Cela dépend de nous », a déclaré Fauci dans des remarques reprises par The Hill. «C’est vraiment entre nos mains. Je crois vraiment, d’après les données que nous voyons dans d’autres pays et aux États-Unis, dans les États, les villes et les comtés qui l’ont fait correctement, que si nous prêtons attention aux principes fondamentaux de la lutte contre l’infection et de la diminution de la transmission, nous pourrions être en baisse en novembre. C’est tout à fait concevable. »

Comme Fauci l’a laissé entendre, nous avons déjà vu comment des mesures de sécurité strictes contre les coronavirus peuvent réduire considérablement le nombre de nouveaux cas de coronavirus. L’Italie, par exemple, était un épicentre du coronavirus il y a à peine quelques mois. Aujourd’hui, le nombre de nouveaux cas de coronavirus en Italie se situe entre 200 et 400. Et à titre de contraste, il n’y a pas si longtemps que la Floride à elle seule a enregistré plus de 15000 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures.

Si tout le pays se rassemble et commence à suivre les directives de sécurité, Fauci a déclaré qu’il n’y avait aucune raison pour que nous ne puissions pas voir le nombre de cas de coronavirus diminuer considérablement. Cela pourrait cependant s’avérer difficile étant donné que les États se sont rouverts en masse et que les gens semblent vivre leur vie comme si le coronavirus n’était pas toujours une menace.

À la lumière de cela, Fauci a récemment décrit huit activités auxquelles les gens devraient éviter de participer s’ils veulent aider à contenir le coronavirus et à réduire les chances de le contracter. Cette liste comprend les éléments suivants:

Réunions en salle

Réunions en plein air

Bars

Restaurants

Voyage en avion

Transport public

Aller à la gym

Partager la nourriture

Plus tôt dans la semaine, Fauci a déclaré qu’il était plus important que jamais de suivre les directives de sécurité contre les coronavirus, étant donné que la chute était imminente. Le temps plus froid, ainsi que la saison grippale, pourraient entraîner une augmentation significative des infections à coronavirus si nous ne réduisons pas le nombre de nouveaux cas à l’avance. Fauci a spécifiquement déclaré que les États-Unis pourraient être dans un monde de problèmes si le nombre de nouveaux cas ne descend pas en dessous de 10 000 au moment où l’automne arrive.

«Vous regardez nos chiffres maintenant», a déclaré Fauci, et «nous sommes en plein milieu de la première vague ici. Nous avons une flambée de cas. Les derniers avec 50-60 000 par jour avec 1 000 morts par jour. Nous devons réduire ces chiffres. Et si nous ne les réduisons pas, nous allons avoir une très mauvaise situation à l’automne. Parce que lorsque vous entrez à l’intérieur et que vous avez la complication de la grippe, c’est quelque chose que nous allons devoir gérer. »

Il convient de noter que le Fauci pense que nous pouvons voir des progrès sans avoir à fermer à nouveau le pays.

«Je pense que nous pouvons surmonter cela sans avoir à revenir à un arrêt si les Américains portent uniformément des masques, éloignent physiquement, évitent les foules et suivent les recommandations d’hygiène des mains», a déclaré Fauci sur le podcast Pulse Check cette semaine. «Lorsque vous avez un maillon faible, tout le système échoue.»

À ce jour, les États-Unis ont enregistré près de 5 millions de cas de coronavirus et 160000 décès en conséquence.

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie technologique en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime regarder des émissions d’improvisation à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles addictions aux émissions de télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.