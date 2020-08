Compte tenu du grand nombre d’utilisateurs, vous ne pouvez pas vous attendre à une application comme Whatsapp vous n’apportez que des roses et des fleurs. Au fil du temps, beaucoup ont commencé à comprendre certains problèmes, presque comme tous les fonctions disponible.

En un mot, l’application de couleur verte n’est pas seulement composée de fonctionnalités et de solutions intéressantes, mais aussi de dangers qui peuvent être réels. Ceux-ci se composent de escroqueries et dans les diverses déceptions qui, grâce au chat, atteignent plus de personnes en un rien de temps. Il y a la technique de chaînes de Saint Antoine, qui sont l’une des méthodes de diffusion les plus efficaces qui existent. Cet aspect a certainement conditionné de nombreuses personnes sur WhatsApp, qui ont pensé à plusieurs reprises à exploiter des plateformes alternatives. Une telle décision servirait évidemment à éviter les dangers, surtout lorsque vous comprenez que vous n’êtes pas encore habitué à ces types d’environnements.

WhatsApp, de nombreux utilisateurs ont choisi de changer d’air pour éviter les nombreuses escroqueries

Il vous sera arrivé plusieurs fois de trouver dans le chat un message très étrange. Ceux-ci sont souvent de différents types et tentent d’attraper ceux qui n’ont peut-être pas encore d’expérience avec WhatsApp. Tout cela a conduit tant de gens à décider de abandonner l’application, en choisissant également un concurrent direct.

On parle de Télégramme, application qui change de couleur et dans certaines fonctionnalités par rapport à WhatsApp. Dans ce cas, il semble que les utilisateurs se soient très bien trouvés, compte tenu du grand nombre de fonctions présentes mais surtout de l’absence d’arnaques. Nous verrons quelle sera l’évolution de cette situation dans les semaines à venir.

