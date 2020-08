On dit que la chance est aveugle. Apparemment, cependant, la malchance nous voit très bien. Et ce n’est vraiment pas de chance que nous puissions parler en toute sécurité de ce qui s’est passé à Curno, dans la province de Bergame.

Un homme venait d’acheter une flamboyante Ferrari Modena (produite à Maranello de 1999 à 2004), couronnant probablement le rêve d’une vie. Tel que rapporté par les chroniques locales, c’était un Ferrari utilisé, mais personne n’aurait certainement pu imaginer ce qui se passerait peu de temps après.

Après quelques kilomètres de la sortie du concessionnaire, l’homme a commencé à voir de la fumée sortir du capot de la voiture et à sentir une forte odeur de brûlé.

Il a juste eu le temps de s’arrêter et de se mettre en sécurité avant que la voiture ne soit enveloppée et détruite par les flammes du moteur. Maintenant, nous devrons déterminer les causes de ce qui s’est passé. Les pompiers de Dalmine sont intervenus sur place et ont pris des mesures pour apprivoiser les flammes et nettoyer la zone d’incendie.

Heureusement, le nouveau propriétaire de la voiture est sorti de cet accident complètement indemne. Bien sûr, probablement déçu de l’achat qui vient de se faire, d’autant plus que c’était un rêve qui a été convoité toute une vie.

Cependant, il y a quelque temps, un défaut d’usine a été reconnu dans la Ferrari 458 et, dans au moins cinq cas différents, elle a pris feu soudainement et apparemment sans raison. C’est un problème qui peut parfois se produire dans les super voitures en cas de surchauffe. Il est clair que nous espérons, tant pour ce dernier malheureux que pour tous les autres à l’avenir, que vous soyez une telle chose que cela n’arrive pas souvent.