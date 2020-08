Les procureurs citent une série de messages WhatsApp profanes et désobligeants comme preuves contre quatre frères accusés d’avoir fraudé Amazon d’au moins 19 millions de dollars en abusant du système de commande et de paiement des fournisseurs de la société de technologie de Seattle.

«Je suis tellement d’humeur à f ** k Amazon», lit-on dans l’un des messages, envoyé par Yoel Abraham en mai 2018, selon un communiqué de presse sur l’acte d’accusation, rendu mercredi devant le tribunal de district américain du Sud District de New York. « Quelqu’un a-t-il essayé de passer outre et de réaliser un million de bénéfices en une semaine? »

L’acte d’accusation décrit le fil comme crypté, sans révéler comment il a été obtenu par les enquêteurs. Nous avons contacté le bureau du procureur des États-Unis dans le district sud de New York pour plus d’informations. WhatsApp, propriété de Facebook, propose un cryptage de bout en bout comme l’une de ses fonctionnalités de signature.

Amazon cite sa participation et son soutien à l’enquête comme un exemple des mesures qu’il prend pour éliminer les activités frauduleuses sur Amazon.com. La société a été confrontée à des questions plus larges sur les actions des fraudeurs et des contrefacteurs sur sa plate-forme lors d’une récente audience antitrust, malgré une série d’efforts de la société pour sévir contre ces activités illicites.

EN RELATION: Amazon crée la «Counterfeit Crimes Unit», sous pression pour intensifier la lutte contre les faux produits

« Amazon est reconnaissant d’avoir travaillé avec le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York, le département de la sécurité intérieure et les enquêtes sur la sécurité intérieure pour poursuivre vigoureusement ces personnes », a déclaré Cristina Posa, avocate générale associée et directrice de l’unité Amazon Counterfeit Crimes, dans un communiqué.

Posa a ajouté: «Bien que nos contrôles proactifs garantissent que la grande majorité des vendeurs de notre magasin sont des entrepreneurs honnêtes, les fraudeurs tentent de violer nos politiques, de victimiser nos clients et d’endommager notre magasin, et nous sommes impatients de travailler avec les forces de l’ordre pour les détenir. les mauvais acteurs responsables de leurs activités illégales. »

Selon l’acte d’accusation, qui qualifie Amazon de «détaillant en ligne-1», les frères ont ouvert une variété de comptes fournisseurs auprès d’Amazon et accepté des bons de commande pour fournir de petites quantités de produits.

«Au lieu de fournir les marchandises demandées, les défendeurs ont manipulé les systèmes de facturation et les procédures de facturation de Online Retailer-1 en utilisant une pratique connue sous le nom de« surexpédition »», affirme l’acte d’accusation. « Les défendeurs ont expédié, facturé et reçu le paiement de biens que Online Retailer-1 n’avait pas accepté d’acheter, ou pour des prix et des quantités sur lesquels Online Retailer-1 n’avait pas accepté. »

Après que la société ait suspendu leurs comptes, selon l’acte d’accusation, les frères ont ouvert de nouveaux comptes en utilisant de faux noms, de nouveaux comptes de messagerie et des VPN pour cacher leur identité. Les procureurs allèguent que les frères ont tenté d’obtenir au moins 32 millions de dollars de cette manière et ont finalement réussi à obtenir au moins 19 millions de dollars.

Les noms dans l’acte d’accusation sont Yoel Abraham, 28 ans, de Suffern, N.Y., Heshl Abraham, 32 ans, de Spring Valley, N.Y .; Zishe Abraham, 30 ans, de Spring Valley; et Shmuel Abraham, 24 ans, d’Airmont, N.Y., chacun accusé de complot en vue de commettre une fraude électronique, une fraude électronique et un blanchiment d’argent. La peine maximale pour fraude électronique est de 20 ans de prison, et le maximum pour le blanchiment d’argent est de 10 ans selon les lignes directrices fédérales en matière de détermination de la peine.

Lisez l’acte d’accusation complet.