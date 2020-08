Dans le récapitulatif des applications de cette semaine, nous avons mis en évidence l’application de productivité « Filtre », l’application d’utilitaires « Hue Menu Bar for Philips Hue » et l’application de productivité « TimeBloc » comme trois applications qui valent le détour. Nous avons également compilé une liste des applications qui ont reçu des mises à jour majeures cette semaine.

Applications à vérifier

Filtre – Bloqueur de sites Web et d’applications (Mac, gratuit) – Filter est une application qui permet aux utilisateurs d’organiser des sites Web et des applications à bloquer dans des listes personnalisables présentant une durée ou une heure de fin définie par les utilisateurs. Une fois le bloqueur démarré, les utilisateurs ne pourront pas accéder aux sites Web ou aux applications sélectionnés, ce qui peut aider à réduire les distractions et à maintenir leur concentration. Bien que téléchargeable gratuitement, la version gratuite de Filter ne propose qu’un temps de blocage limité à 10 minutes. L’abonnement de l’application, qui n’a pas de limite de temps de blocage, est disponible dans les options d’abonnement mensuel et annuel au prix de 2,99 $ et 19,99 $ respectivement.

Barre de menus Hue pour Philips Hue (Mac, 3,99 $) – La barre de menus Hue permet aux utilisateurs de contrôler les lumières Philips Hue directement à partir de la barre de menus sur un Mac. L’emplacement pratique de l’application permet un contrôle facile de l’éclairage sans avoir besoin d’ouvrir l’application Home native d’Apple. L’application offre également la possibilité de basculer entre plusieurs ponts Hue. En un seul clic, les utilisateurs peuvent allumer et éteindre les lumières, régler la luminosité, changer les couleurs de lumière pour des lumières spécifiques ou des groupes entiers, et plus encore.

TimeBloc – Planificateur quotidien (iOS, gratuit) – L’application de productivité TimeBloc permet aux utilisateurs d’organiser les tâches quotidiennes de manière simple. La chronologie de TimeBloc permet aux utilisateurs de bloquer leurs jours en événements qui peuvent être personnalisés avec des icônes et des balises colorées. De plus, les utilisateurs peuvent créer des routines qui s’intégreront de manière transparente dans la chronologie. L’application prend également en charge l’intégration du calendrier, de sorte que les utilisateurs peuvent importer des événements directement dans l’application. TimeBloc est gratuit à télécharger, mais les notifications avancées, les statistiques et la possibilité de créer plus d’une routine et plus de deux calendriers sont limités aux abonnés du plan premium de l’application au prix de 26,49 $ par an.

Mises à jour de l’application

Adobe Photoshop – Adobe a mis à jour cette semaine son application Photoshop pour iPad avec deux fonctionnalités qui étaient auparavant limitées à la version de bureau du logiciel: le pinceau affiner les bords et l’outil de rotation de la toile. La brosse de contour affiné permet une sélection d’image plus précise pour obtenir des sélections réalistes d’objets. L’outil de rotation du canevas permet aux utilisateurs de faire pivoter un canevas à l’aide d’un mouvement de rotation à deux doigts.

Amazon Alexa – Amazon a dévoilé cette semaine une application Alexa repensée avec un nouvel écran d’accueil qui comprend un bouton Alexa en haut de l’écran qui encourage les utilisateurs à appuyer sur le bouton ou à dire à Alexa d’appeler l’assistant numérique. De plus, les suggestions sur l’écran d’accueil sont basées sur la façon dont les clients ont utilisé l’application et les services Amazon dont ils profitent. La mise à jour sera déployée auprès des utilisateurs du monde entier au cours du mois.

Apple Store – Apple a mis à jour cette semaine son application Apple Store avec un nouvel onglet «Pour vous» qui offre un accès facile à l’état des commandes, aux appareils, aux recommandations d’accessoires, aux services, etc.

