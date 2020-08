Le PDG routable Omri Mor.

Routable, une startup fintech avec des racines de Seattle, est sortie du mode furtif cette semaine et a annoncé un tour de financement de série A de 12 millions de dollars.

La société de 2 ans vise à résoudre les problèmes liés aux factures et aux paiements des entreprises en automatisant les processus des comptes fournisseurs et clients. Il est conçu pour impliquer les équipes financières, d’ingénierie, d’exploitation, de support, de marketing et de vente avec la même plateforme. Le logiciel de Routable s’intègre aux logiciels de comptabilité tels que Xero et Quickbooks.

Routable, à l’origine connu sous le nom de Warren, a commencé à Seattle mais est maintenant basé à San Francisco après avoir obtenu son diplôme de Y Combinator. Le vétérinaire de démarrage de Seattle, Omri Mor, dirige Routable en tant que PDG. Mor a précédemment vendu ZIIBRA à Tagboard.

«Les entreprises seront en mesure de construire leurs infrastructures, leurs autorisations et leurs flux de travail sur la plate-forme de paiement d’entreprise de Routable et Routable est conçu pour toute l’équipe», a déclaré Mor.

Mor a cofondé Routable avec Tom Harel, le directeur technique de la société basé à Seattle. Harel était auparavant data scientist chez Eat24 et Yelp.

Les fondateurs ont lancé Routable après avoir identifié les obstacles rencontrés lors de la création de logiciels de paiement d’entreprise personnalisés dans leurs rôles précédents. Les plus gros problèmes étaient le temps qu’il fallait pour traiter un paiement et pour ajouter de l’automatisation, ainsi que pour partager facilement des informations de paiement segmentées entre les services.

Mor a déclaré que l’entreprise avait pu évoluer malgré la crise économique en cours.

La pandémie a affecté le financement fintech soutenu par le capital-risque, qui est tombé à 6,1 milliards de dollars sur 404 transactions au premier trimestre, les niveaux les plus bas en trois ans, a rapporté CB Insights.

Les investisseurs de Routable comprennent Y Combinator, Founders ’Co-Op, Lee Fixel, Box Group, Liquid 2 Ventures, Jason Gardner, Gokul Rajaram, Aaron Schildkrout, Sam Hodges, Immad Akhund, et d’autres. Le financement total à ce jour est de 16 millions de dollars.

Routable faisait partie de l’incubateur fintech de l’Université de Washington en 2018. L’entreprise de 25 personnes compte quatre employés à Seattle.

La région de Seattle compte une cohorte croissante de startups fintech, et des entreprises telles que Madrona Venture Group s’efforcent d’étendre Seattle en tant que plaque tournante de la fintech.