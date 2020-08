Apple a lancé Fortnite de l’App Store jeudi après que le développeur Epic Games ait ajouté un nouveau mode de paiement direct permettant aux utilisateurs d’acheter des V-Bucks à un prix réduit.

Le PDG d’Epic Games, Tim Sweeney, se plaint des pratiques d’Apple depuis des années, mais le combat a atteint son paroxysme et Epic a même déposé des documents juridiques.

Epic publie un court métrage vidéo parodiant la célèbre publicité d’Apple de 1984 à l’aide de personnages Fortnite.

Apple a banni Fortnite de l’App Store jeudi après qu’Epic Games a introduit son propre système de paiement dans l’application, ce qui a permis à l’entreprise de contourner les frais de commission de 30% d’Apple. La dernière mise à jour du jeu de bataille royale incroyablement populaire a donné aux utilisateurs la possibilité de payer pour la monnaie du jeu (V-Bucks) via l’App Store d’Apple pour ce qu’ils avaient précédemment payé ou directement auprès d’Epic pour un prix réduit. Epic était sans aucun doute conscient qu’Apple serait obligé de prendre des mesures, car il s’agissait d’une violation directe des directives de l’App Store.

Epic Games a annoncé jeudi matin l’initiative «Mega Drop» et en quelques heures, Fortnite était introuvable sur l’App Store d’Apple. La réduction de 20% sur les V-Bucks et les offres en argent réel se poursuivra sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC et Mac pendant qu’Apple et Epic le trient.

Apple a publié la déclaration suivante sur l’incident peu de temps après la suppression de Fortnite (via The Verge):

Aujourd’hui, Epic Games a pris la malchance de violer les directives de l’App Store qui sont appliquées de la même manière à chaque développeur et conçues pour assurer la sécurité du magasin pour nos utilisateurs. En conséquence, leur application Fortnite a été supprimée du magasin. Epic a activé une fonctionnalité de son application qui n’a pas été examinée ou approuvée par Apple, et ils l’ont fait avec l’intention expresse de violer les directives de l’App Store concernant les paiements intégrés qui s’appliquent à chaque développeur qui vend des produits ou services numériques. Epic a des applications sur l’App Store depuis une décennie et a bénéficié de l’écosystème App Store – y compris ses outils, ses tests et sa distribution qu’Apple fournit à tous les développeurs. Epic a librement accepté les conditions et les directives de l’App Store et nous sommes heureux qu’ils aient développé une entreprise aussi réussie sur l’App Store. Le fait que leurs intérêts commerciaux les amènent désormais à faire pression pour un arrangement spécial ne change pas le fait que ces directives créent des conditions de concurrence équitables pour tous les développeurs et rendent le magasin sûr pour tous les utilisateurs. Nous ferons tout notre possible pour travailler avec Epic pour résoudre ces violations afin qu’ils puissent renvoyer Fortnite sur l’App Store.

Au cas où vous vous demanderiez s’il s’agissait d’un cascadeur d’Epic Games d’appeler Apple pour des pratiques avec lesquelles il n’est pas d’accord, la société l’a confirmé en annonçant qu’elle publiera un nouveau court métrage vidéo à 16 heures. ET aujourd’hui appelé «Nineteen Eighty-Fortnite» qui semble être une parodie de la célèbre publicité Apple:

Fortnite Party Royale présentera un nouveau court métrage: Nineteen Eighty-Fortnite. Rejoignez-nous à 16 h HE. pic.twitter.com/BWvndK3gDt – Fortnite (@FortniteGame) 13 août 2020

Epic a également déposé une longue plainte contre Apple jeudi, faisant référence à plusieurs reprises à Apple comme un monopole et qualifiant les pratiques du fabricant d’iPhone d ‘«anticoncurrentielles». Tim Sweeney, le PDG d’Epic Games, se plaint des pratiques d’Apple depuis des années, mais la lutte prolongée s’est finalement transformée en une bagarre totale.

MISE À JOUR: L’application Android Fortnite a également été retirée du Google Play Store.

