Il y a quelques jours on vous parlait du retrait de Fortnite de l’App Store (et aussi du Google Play Store), un mouvement qui n’a laissé personne indifférent. Comme certains de nos lecteurs le savent, Apple facture une commission de 30% pour tous les revenus générés par une application téléchargée sur l’App Store, y compris les micropaiements. En fait, si vous téléchargez une application de paiement, Apple prend non seulement une commission pour chaque vente, mais fait également de l’argent pour chaque micropaiement.

Sur une note personnelle, je dois dire que l’approche d’Apple ça me paraît excessif. Oui, pour une fois je suis d’accord avec la position d’Epic Games, et je pense que ceux de la pomme mordue devraient réduire la « morsure » qu’ils donnent aux revenus générés par une application via des micropaiements. Le fait est qu’Epic Games l’a pris très au sérieux et a non seulement lancé une campagne contre le géant de Cupertino, mais l’a également poursuivi en justice.

Alors que les deux sociétés règlent leurs différends avec l’aide des tribunaux et se lancent un processus qui pourrait prendre des années à résoudre, les utilisateurs profitent de la situation pour fabriquer du bois de chauffage à partir de l’arbre tombé. Dans un grand nombre de plates-formes de vente de produits d’occasion, nous avons pu voir des listes de différents appareils iOS livrés avec Fortnite pré-installé et vendus à des prix astronomiques.

Le matériel n’a pas d’importance, l’important est Fortnite

Je pense qu’il n’y a pas de meilleure définition. Nous savons tous que Fortnite est un phénomène de masse, à tel point que, pour certains, c’est même devenu un mode de vie, un travail. La disparition dudit jeu de la boutique d’applications iOS pourrait durer un certain temps, une réalité qui, combinée à l’énorme popularité du jeu, a conduit certains à penser qu’il y a des gens prêts à le faire. payer près de 15000 $ pour un iPhone 11 Pro Max avec Fortnite installé.

Êtes-vous à court de budget? Eh bien calme, vous avez d’autres modèles inférieurs, comme l’iPhone X, pour 5 500 dollars. Il va sans dire que tout cela me semble une folie, Et que je ne pense pas qu’une personne sensée soit prête à payer ces chiffres pour un smartphone de mille euros avec un jeu gratuit pré-installé. Ça sort beaucoup moins cher achetez un appareil basé sur Android, installez Fortnite via APK et le tour est joué, ou vous pouvez également obtenir un appareil Samsung Galaxy et l’obtenir directement depuis le Samsung Galaxy Store.

Si vous avez pensé, pendant un moment, que tout cela pouvait représenter une opportunité intéressante en tant qu’investissement soyez prudent, Personne ne sait vraiment quand Epic Games et Apple pourraient parvenir à un accord. Imaginez que dans une semaine le premier donne son bras à tordre et que le jeu soit à nouveau disponible dans l’App Store. Quel verre, non? Eh bien, le mieux est d’être patient et d’ignorer la fièvre spéculative qui tente de profiter de la situation pour faire son août.