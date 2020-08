Fortnite est l’un des jeux vidéo les plus réussis au monde depuis le début, et les développeurs de Jeux épiques ils introduisent toujours de nouvelles mises à jour pour rendre le jeu plus innovant et éventuellement résoudre les problèmes de bogues. Ces derniers jours, une vive discussion a surgi sur le net car la dernière treize août le même Jeux épiques a lancé le hashtag #FreeFortnite pour ceux qui veulent prendre leur parti dans une nouvelle guerre contre restrictions anticoncurrentielles d’Apple et de Google sur le marché des appareils. Voici tous les détails de cette situation décrits ci-dessous.

Fortnite en guerre: c’est ce que le développeur Epic Games a décidé

Pomme est Google ont supprimé l’application de Fortnite de leurs magasins et tous les utilisateurs n’avaient plus de jeu à télécharger. Selon les dernières rumeurs, cette situation aurait commencé avec une nouvelle mise à jour introduite par les développeurs qui vous permet de faire des achats dans l’application en payant le maison de développement et non Apple ou Google.

Les deux géants ont décidé d’éliminer l’application car le nouveau mode de paiement de Fortnite leur fait perdre 30% sur chacun mini-transaction.

En revanche, ceux qui ont déjà téléchargé l’application sur leur appareil Apple ou Android ne peuvent pas accéder au contenu de la nouvelle saison et de son Battle Pass. Le développeur a poursuivi les deux géants en les accusant de violation des règles antitrust. Il ne reste plus qu’à attendre d’autres mises à jour pour savoir comment cela se terminera, en attendant, beaucoup soutiennent la maison de développement.