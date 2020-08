Google a retiré le jeu populaire Fornite du Google Play Store, en raison du lancement par Epic Games d’un nouveau système de paiement direct dans l’application. Google affirme que cette fonctionnalité enfreint ses politiques de l’App Store.

Mise à jour: 13 août 2020 (21 h 55 HE): The Verge rapporte qu’Epic a intenté une action en justice contre Google. Il affirme que les restrictions de Google sur les paiements sur le Play Store enfreignent les lois antitrust américaines.

Quelques heures à peine après qu’Apple ait sorti le populaire jeu de bataille royale Fortnite de son App Store iOS, Google a fait la même chose. La société a maintenant également supprimé la version Android de Fortnite du Google Play Store.

La suppression du jeu intervient le même jour qu’Epic Games a lancé un nouveau système de paiement direct dans Fortnite. Il offrait jusqu’à 20% de réduction pour acheter la devise V-Bucks en jeu de Fortnite par rapport à l’achat des mêmes V-Bucks via l’App Store d’Apple ou Google Play. Apple a rapidement supprimé le jeu de son App Store aujourd’hui. Dans un communiqué, la société a déclaré que la fonctionnalité n’avait pas été examinée à l’avance par Apple et qu’elle enfreignait «les directives de l’App Store concernant les paiements via l’application qui s’appliquent à tous les développeurs qui vendent des biens ou des services numériques».

Dans une déclaration envoyée à l’autorité Android, Google a cité des raisons similaires pour supprimer Fortnite de Google Play:

L’écosystème Android ouvert permet aux développeurs de distribuer des applications via plusieurs magasins d’applications. Pour les développeurs de jeux qui choisissent d’utiliser le Play Store, nous avons des politiques cohérentes qui sont équitables pour les développeurs et garantissent la sécurité du magasin pour les utilisateurs. Bien que Fortnite reste disponible sur Android, nous ne pouvons plus le rendre disponible sur Play car il enfreint nos politiques. Cependant, nous nous réjouissons de l’opportunité de poursuivre nos discussions avec Epic et de ramener Fortnite sur Google Play.

Epic a déjà annoncé qu’il intentait une action en justice contre Apple pour avoir supprimé Fortnite de l’App Store iOS.

Epic Games a lancé Fortnite pour Android pour la première fois en avril 2018 en dehors du Google Play Store. Cependant, en avril 2020, le développeur a finalement décidé de proposer le jeu via Google Play, concluant que Google «désavantage les logiciels téléchargeables en dehors de Google Play» pour diverses raisons.

Contrairement aux propriétaires d’appareils iOS, les propriétaires de smartphones et de tablettes Android peuvent toujours télécharger et installer légalement Fortnite. Cela peut être fait via une installation Web, et les propriétaires d’appareils Samsung peuvent télécharger le jeu via sa propre application Galaxy Store.

Lis: Comment installer Fortnite pour Android

Il sera intéressant de voir si les actions d’Epic Games aujourd’hui pourraient inciter d’autres développeurs à emboîter le pas, et Apple et Google pourraient modifier leurs politiques dans l’application en conséquence.