Des chercheurs de l’Institut Allen pour l’immunologie traitent des échantillons de sang COVID dans le cadre d’une étude annoncée aujourd’hui avec le Fred Hutchinson Cancer Research Center. (Photo de l’Institut Allen)

De nombreux chercheurs ont cherché à mieux comprendre le COVID-19 en enquêtant sur les cas graves de la maladie, mais une nouvelle étude lancée par le Fred Hutchinson Cancer Research Center et l’Allen Institute for Immunology cherchera des informations uniques en adoptant une approche différente.

Les organismes de recherche basés à Seattle s’associent pour examiner les cas légers à modérés de COVID-19 – y compris certains sans aucun symptôme – dans le but de comprendre les caractéristiques d’une réponse immunitaire efficace à la maladie.

Ils espèrent que leurs découvertes aideront les médecins à traiter ou à prévenir des cas plus graves et fourniront de nouvelles informations aux scientifiques qui développent des vaccins et des thérapies COVID-19.

«Au fur et à mesure que nous apprenons, la très grande majorité des patients atteints de COVID ont en fait un cours beaucoup plus doux. En fait, certains patients sont vraiment asymptomatiques », a déclaré le Dr Troy Torgerson, directeur de l’immunologie expérimentale à l’Institut Allen pour l’immunologie, dans une interview cette semaine. «Nous avons décidé, pour la population générale, qu’il était probablement plus logique d’essayer de comprendre à quoi ressemble une réponse saine au COVID-19.»

Troy Torgerson, directeur de l’immunologie expérimentale à l’Allen Institute for Immunology.

Il s’agit du dernier d’une série de projets de recherche et d’initiatives scientifiques sur le COVID-19 dans la région de Seattle, reflétant la force de la communauté des sciences de la vie et des technologies de la santé de la région.

Adaptive Biotechnologies, par exemple, utilise sa plateforme de séquençage immunitaire en partenariat avec Microsoft et Amgen à la recherche de meilleurs tests et thérapies COVID-19. Des chercheurs de l’Université de Washington et d’ailleurs travaillent sur des vaccins COVID-19 de nouvelle génération.

L’Institut Allen pour l’immunologie fait partie de l’Institut Allen plus large, créé par feu le co-fondateur de Microsoft, Paul Allen, qui comprend également les Instituts Allen pour la science du cerveau et la science cellulaire.

Le projet de recherche de l’Institut Fred Hutch et Allen, annoncé jeudi matin, est également inhabituel à deux autres égards: d’abord, il s’agit d’une étude longitudinale, prenant plusieurs échantillons de sang des mêmes patients au fil du temps et capturant l’évolution de leur réponse immunitaire peu après un diagnostic – ou même avant qu’ils ne contractent la maladie.

Julie McElrath, vice-présidente principale et directrice de la division des vaccins et des maladies infectieuses de Fred Hutch

C’est possible parce que l’équipe de Fred Hutch a recruté des agents de santé de première ligne et des premiers intervenants à haut risque d’infection. Le travail est une extension de l’unité des essais de vaccins de Fred Hutch à Seattle, dirigée par le Dr Julie McElrath, vice-présidente principale et directrice de la division des vaccins et des maladies infectieuses de Fred Hutch.

La deuxième torsion inhabituelle: les chercheurs de l’Institut Allen utiliseront un nouveau système conçu pour générer une évaluation complète du système immunitaire en incorporant une variété d’outils différents pour l’analyse moléculaire et génétique.

Le pipeline de profilage du système immunitaire profond, comme on le sait, fonctionne avec aussi peu que 7 millilitres de sang, environ une cuillère à café de liquide.

«Nous prélevons cet échantillon, et en un jour, nous avons un examen approfondi – tout du séquençage du génome entier, l’identification des cellules, l’examen de l’état d’activation de ces cellules, à l’examen des protéines qui sont dans le sang, tout en un tombé en piqué », a déclaré Torgerson.

Plus de 100 personnes ont été inscrites à l’étude jusqu’à présent et les chercheurs cherchent à recruter des participants supplémentaires. Les premiers résultats de l’étude pourraient être disponibles dès la fin de l’année.