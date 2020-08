Le FRITZ! Powerline 1240E d’AVM est un kit composé de deux dispositifs PLC Ils peuvent également fonctionner comme des répéteurs Wi-Fi. Cette configuration en fait une solution tout-terrain qui nous aidera à étendre notre connexion Internet quels que soient les obstacles que nous devons surmonter, et qui nous permettra de nous connecter à Internet comme nous le souhaitons.

Pensez, par exemple, aux problèmes que vous auriez à assumer pour étendre votre connexion Internet à une pièce à un étage supérieur ou inférieur, et localisé dans la partie la plus éloignée de votre maison ou bureau. Avec un répéteur Wi-Fi, ce serait très difficile, surtout si le signal doit surmonter de nombreux obstacles et autres appareils qui génèrent des interférences.

Avec un appareil PLC, ce serait très facile, car il vous suffirait de connecter l’appareil principal dans une prise près du routeur, de le connecter par câble et de brancher le deuxième appareil dans une prise située à l’intérieur de la pièce que vous souhaitez. apporter la connexion Internet. Une fois cela fait, vous disposerez d’une connexion Internet filaire performante, Mais que faire si vous voulez avoir une connexion Wi-Fi dans cette pièce? C’est là qu’entre en jeu le FRITZ! Powerline 1240E d’AVM.

FRITZ! Powerline 1240E d’AVM: tout ce dont vous avez besoin pour profiter d’Internet comme vous le souhaitez

Le FRITZ! Powerline 1240E d’AVM peut fonctionner comme un automate programmable, mais aussi comme un répéteur Wi-Fi offrant de bonnes performances. Grâce à cela, nous pourrions, dans l’exemple précédent, prendre une connexion filaire à cette pièce distante, et nous profiterions également d’une connexion Wi-Fi à la fois dans cette pièce et dans ses environs.

Évident de dire ça Cela se traduit par un monde d’avantages. Si vous utilisez plusieurs appareils, vous pouvez par exemple connecter un PC, une console ou une télévision par câble et profiter d’une connexion Gigabit Ethernet, et connecter tout appareil supplémentaire (tablettes, smartphones, etc.) via Wi-Fi.

Intéressant, non? Eh bien, continuez à lire, nous allons vous dire le spécifications clés FRITZ! Powerline 1240E d’AVM:

Appareil CPL compatible avec la norme API HomePlug AV2 avec fonctions de répéteur Wi-Fi.

Port Ethernet Gigabit avec une vitesse allant jusqu’à 1 200 Mbps.

Connectivité Wi-Fi N avec une vitesse allant jusqu’à 300 Mbps.

Technologie de qualité de service: priorise la bande passante en fonction de la charge de travail pour améliorer les performances.

Prend en charge les sessions multicast via IGMP.

Cryptage d’usine AES 128 bits.

Prend en charge le protocole Internet IPv6.

WPS pour connecter des appareils Wi-Fi en appuyant simplement sur un bouton.

Conforme à la norme WPA2.

Compatible avec Wi-Fi Mesh.

Il a une consommation minimale et une interface utilisateur très simple et intuitive.

Le FRITZ! Powerline 1240E d’AVM est disponible en Espagne au prix de 120 euros.