Un nouveau lot de produits Fitbit est en route. Le cabinet prépare le Fitbit Versa 3, Fitbit Inspire 2 et Fitbit Sense, deux montres intelligentes et un bracelet qui arriveront bientôt sur le marché.

Au détriment, toujours, de ce qui finit par se passer avec le rachat de l’entreprise par Google, la machinerie ne s’arrête pas en ce qui concerne la production de terminaux. Ainsi, ce qui était une journée de référence dans le segment du fitness se prépare à renouveler sa ligne Versa à succès, en plus d’introduire une smartwatch premium avec des capacités supplémentaires, comme le révèlent Winfuture et le filtre populaire Evan Blass.

Fitbit Versa 3, Fitbit Inspire 2 et Fitbit Sense: des options pour tous les goûts

La gamme Versa a été l’une de celles qui ont le plus retenu l’attention de l’entreprise en matière de montres intelligentes. Dans un segment où seule l’Apple Watch a réussi à réussir avec la solvabilité, Fitbit a réussi à développer des propositions successives avec des fonctionnalités attractives et un prix abordable.

Fitbit Sense | Image: WinFuture.

Il Fitbit Versa 3 Ce sera le prochain exemple de cela, ne changeant que légèrement son apparence par rapport à la génération précédente et intégrant, vraisemblablement, des fonctions supplémentaires. Pour l’instant, les images affichent une forme plus arrondie et un écran plus grand grâce à la réduction de leurs cadres.

Il Fitbit Sense Ce serait la version supérieure de celle-ci, adoptant des éléments métalliques dans sa construction et intégrant, pour la première fois dans une smartwatch de la firme, la possibilité de réaliser des électrocardiogrammes. Cet outil a commencé à gagner en notoriété après son inclusion dans l’Apple Watch Series 4, commercialisée en 2018.

Fitbit Sense | Image: WinFuture.

Il n’est pas clair, pour le moment, si les deux terminaux intégreront Google Assistant en tant que logiciel de reconnaissance vocale, un produit de la relation susmentionnée avec le géant de Mountain View.

Finalement, le Fitbit Inspire 2 Il s’agit d’une nouvelle itération dans un segment où la technologie est particulièrement bien connue, comme celle des bracelets d’activité physique. Ainsi, il s’attachera à continuer à proposer différents paramètres axés sur tout ce qui touche au sport et à la santé. Tous les modèles, dans tous les cas, seront synchronisés via l’application pour les appareils intelligents de l’entreprise.

Ni le prix ni la date de lancement de ces terminaux n’ont encore été dévoilés.

