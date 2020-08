Pour le cadeau de cette semaine, nous nous sommes associés à Casetify pour offrir aux lecteurs de MacRumors une chance de gagner un étui Impact pour l’iPhone et un étui Rainbow pour les AirPod, tous deux disponibles dans des couleurs estivales vives et pouvant être personnalisés.

Au prix de 40 $ à 50 $, les étuis Impact populaires de Casetify sont disponibles pour tous les iPhones modernes d’Apple, datant de l’iPhone 6 et allant jusqu’aux iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max et iPhone SE actuels.

Les étuis Impact sont légers, plus minces qu’une pièce de 10 cents et n’ajoutent pas beaucoup de volume à l’bulkiPhone‌, mais ils offrent une bonne protection. Selon Casetify, le boîtier Impact a été testé contre les chutes et peut protéger l’iPhone‌ des chutes jusqu’à 6,6 pieds de haut. Il est fabriqué à partir d’un matériau absorbant les chocs exclusif appelé «QiTech».

Il y a une lunette à l’avant du boîtier conçue pour protéger l’écran lorsque l’iPhone est face vers le bas, et une lunette absorbant le flash autour de l’appareil photo pour le protéger. Tous les ports restent accessibles et l’Impact Case est compatible avec le chargement sans fil.

Il existe plusieurs options de couleurs pour l’Impact Case pour tous les goûts, y compris des options arc-en-ciel clair, noir uni et plus coloré en jaune, rouge, rose vif, violet, orange, sarcelle et vert minuit. Il existe également une option irisée et des boîtiers transparents dotés de pare-chocs colorés.

Tous les cas d’impact peuvent être personnalisés avec jusqu’à 12 caractères de texte dans différents styles de police, couleurs et mises en page, pour ajouter une touche personnalisée.

Casetify fabrique également une série d’étuis Rainbow AirPods qui correspondent aux options de couleur Rainbow Impact Case, et les étuis ‌AirPods‌ s’adaptent aux ‌AirPods‌ ou AirPods Pro.

L’étui ‌AirPods‌, au prix de 35 $, est conçu pour protéger les ‌AirPods‌ des chutes, des éclaboussures, des rayures et d’autres accidents, en plus d’un mousqueton inclus pour les attacher aux sacs.

Les étuis AirPods sont super minces à 1,2 mm et n’ajoutent pas de volume, en plus du matériau souple, l’étui est fabriqué à partir de moules aux courbes de l’étui de chargement AirPod. Ils sont suffisamment fins pour que le chargement sans fil fonctionne. Les étuis ‌AirPods‌ sont disponibles en bleu sarcelle, violet, rose, orange, rouge et jaune fluo, et comme les étuis Impact, les étuis ‌AirPods‌ peuvent être personnalisés avec du texte avec différentes polices et couleurs de texte.

Nous avons six configurations de valises Impact Case et ‌AirPods‌ à offrir aux lecteurs MacRumors, les gagnants pouvant choisir des boîtiers adaptés à leurs appareils, aux couleurs du boîtier et à la personnalisation du boîtier.

Pour ceux qui ne gagnent pas l’un des packs de prix Impact Case et AirPod Case, Casetify offre une réduction de 15% sur tous les achats. Utilisez simplement le code promo Macrumors15 lors de votre commande. Pour participer pour gagner notre «cadeau», utilisez le widget Gleam.io ci-dessous et entrez une adresse e-mail. Les adresses e-mail seront utilisées uniquement à des fins de contact pour atteindre les gagnants et envoyer les prix. Vous pouvez gagner des entrées supplémentaires en vous abonnant à notre newsletter hebdomadaire, en vous abonnant à notre chaîne YouTube, en nous suivant sur Twitter, en nous suivant sur Instagram ou en visitant la page Facebook de MacRumors.

En raison de la complexité des lois internationales concernant les cadeaux, seuls Les résidents américains âgés de 18 ans ou plus et les résidents canadiens (sauf le Québec) qui ont atteint l’âge de la majorité dans leur province ou territoire sont admissibles. Pour faire part de vos commentaires ou obtenir plus d’informations sur les restrictions relatives aux «cadeaux», veuillez consulter notre section Commentaires sur le site, car c’est là que la discussion des règles sera redirigée.

Le concours se déroulera à partir d’aujourd’hui (21 août) à 11h00, heure du Pacifique, jusqu’à 11h00, heure du Pacifique, le 28 août. Les gagnants seront choisis au hasard le 28 août et seront contactés par e-mail. Les gagnants auront 48 heures pour répondre et fournir une adresse de livraison avant que de nouveaux gagnants ne soient choisis.