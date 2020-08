Laisser votre iPhone sans protection, c’est comme demander des problèmes. Vous dépensez tellement pour l’appareil que vous pouvez également dépenser un peu plus pour un étui approprié. Heureusement, aujourd’hui, vous n’aurez pas à dépenser trop, car certains coques Apple iPhone 11 sont désormais en vente pour aussi peu que 11,99 $. Ces étuis officiels Apple se vendent normalement à plus de 30 $ ou plus, et il est probable qu’ils ne dureront pas très longtemps à ce prix. Jetez un œil ci-dessous pour les meilleures options en vente aujourd’hui.

Au cas où

Coques Apple iPhone 11

Certains étuis officiels Apple iPhone sont maintenant en vente chez Walmart et Amazon avec des prix à partir de 11,99 $. Obtenez une coque iPhone 11 ou iPhone 11 Pro à prix réduit jusqu’à épuisement des stocks.

À partir de 12 $

Le modèle le plus abordable en vente aujourd’hui est celui de l’iPhone 11 Pro. Cet étui noir Apple iPhone 11 Pro coûte maintenant seulement 11,99 $ jusqu’à épuisement des stocks. Vous pouvez choisir le ramassage gratuit en magasin pour éviter les frais d’expédition ou ajouter plus d’articles à votre commande pour atteindre un total de 35 $ ou plus pour la livraison gratuite. Cette coque en silicone flexible est conçue exclusivement pour l’iPhone 11 Pro et constitue un moyen très agréable de donner un nouveau look à votre appareil.

Obtenez un iPhone SE avec le service Mint Mobile pour 30 $ / mois

Pendant ce temps, les propriétaires de l’iPhone 11 standard peuvent acheter cet étui Apple iPhone 11 blanc en vente au prix de 13,17 $ aujourd’hui. Cette offre est disponible à la fois chez Walmart et Amazon, donc si vous avez un abonnement Prime, il serait plus facile de magasiner sur Amazon pour éviter les frais d’expédition. Là encore, vous pouvez toujours démarrer un essai Prime de 30 jours si vous n’êtes pas déjà membre.

Les étuis transparents pour iPhone 11 sont également en vente au prix de 14,99 $ via Walmart.

Ces offres ne dureront sûrement pas longtemps, alors assurez-vous de vous rendre chez Walmart ou Amazon et prenez l’étui de votre choix avant qu’ils ne soient tous épuisés. Walmart offre la livraison gratuite sur les commandes totalisant 35 $ ou plus, tandis que la livraison gratuite d’Amazon est livrée avec des commandes de seulement 25 $ ou plus, ou avec un abonnement Amazon Prime.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.