Ce mois-ci, nous donnons aux lecteurs de . la chance de gagner le dernier MacBook Air d’Apple, gracieuseté d’ALOGIC, pour célébrer le lancement de son nouveau Super Dock USB-C 10-en-1 universel.

Rendez-vous ci-dessous pour un examen plus approfondi et pour participer maintenant au cadeau MacBook Air.

ALOGIC Universal Super Dock 10-en-1

La nouvelle station d’accueil ALOGIC Super Dock est la première station d’accueil USB-C 10 en 1 au monde qui offre une prise en charge du double affichage et tout ce dont vous avez besoin pour vos appareils MacBook Pro / Air, iPad Pro, Windows et Chromebook. La station d’accueil dispose de deux connecteurs USB-C magnétiques qui permettent la prise en charge du double affichage sur tous les MacBook, mais également la possibilité d’utiliser un seul connecteur en cas de besoin. Cela inclut la prise en charge de jusqu’à 2 écrans HDMI 4K à 60 Hz via les deux sorties HDMI de la station d’accueil.

En plus de la possibilité de connecter plusieurs écrans externes, la station d’accueil offre une alimentation de 100 W via USB-C avec une sélection de ports USB-C et USB-A, Ethernet, une prise casque 3,5 mm et des lecteurs de cartes SD et Micro SD :

2 x USB-C magnétique, peuvent être séparés et un seul connecteur USB-C peut être utilisé pour connecter un ordinateur portable Windows

Ports en aval

1 x USB-C 3.1 Gen 1 (5G) avec Power Pass jusqu’à 100 W – Données + Alimentation

1 x USB-C 3.1 Gen 1 (5G) – Données uniquement

2 ports USB-A 3.0 (5G)

1 x Audio / Microphone TRRS, prend en charge CTIA et OMTP

1 x Ethernet RJ45 1 Gbps

1 x carte SD et carte Micro SD

2 x HDMI 4K à 60 Hz

Obtenez Super Dock 50% de réduction sur le prix de détail prévu pour une durée limitée sur Indiegogo.

Win MacBook Air – Comment participer:

Pour courir la chance de gagner MacBook Air (2020), entrez votre nom et votre adresse e-mail ci-dessous (une soumission par adresse e-mail) pour vous inscrire aux newsletters d’ALOGIC et de .. Assurez-vous de partager notre cadeau sur Facebook ou Twitter et suivez la société sur Facebook et Twitter pour les dernières mises à jour. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 11 septembre 2020. Ouvert aux lecteurs des États-Unis et du Canada uniquement. Si vous regardez ceci sur mobile et ne voyez pas l’option pour entrer, cliquez ici.

Concours Apple 2020 MacBook Air

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: