L’horloge tourne sur cette excellente affaire Apple Watch Series 5 chez Walmart. Jusqu’à épuisement des stocks, Walmart propose aujourd’hui l’Apple Watch Series 5 pour seulement 299 $, ce qui vous permet d’économiser 130 $ sur son prix régulier. L’offre d’aujourd’hui n’est valable que sur la version 40 mm de l’Apple Watch en argent avec une bande blanche, même si, heureusement, Apple facilite le changement de bracelet si vous n’êtes pas fan de la couleur. Walmart comprend une livraison gratuite le lendemain ou sous 2 jours avec votre achat, bien que vous souhaitiez acheter rapidement car cette offre ne durera pas longtemps.

TIC Tac

Apple Watch série 5

Walmart propose aujourd’hui l’Apple Watch Series 5 de 40 mm en argent avec une bande blanche à 130 $ de réduction sur son coût habituel. Cette offre pourrait se vendre rapidement, alors assurez-vous de magasiner bientôt!

299,00 $ 429,00 $ 130 $ de rabais

La plus grande mise à niveau de l’Apple Watch Series 5 est son nouvel écran permanent. Il vous permet de vérifier l’heure sans un gros mouvement de bras, contrairement aux modèles précédents. Il existe d’autres mises à niveau comme une boussole intégrée, un stockage amélioré de 32 Go, un processeur S5 amélioré, ainsi que toute l’intelligence en matière de santé et de remise en forme du modèle de la génération précédente. Si vous ne savez pas si vous devez passer de la série 4 à la série 5, consultez notre guide pratique pour une comparaison approfondie des deux. Bien sûr, étant le modèle en acier inoxydable, cette Apple Watch intègre le GPS + Cellular pour que vous puissiez suivre vos entraînements avec précision et rester connecté même sans votre téléphone à proximité.

Obtenez un iPhone SE avec le service Mint Mobile pour 30 $ / mois

Vous ne savez toujours pas si une Apple Watch Series 5 est la bonne montre intelligente pour vous? Notre guide Tout ce que vous devez savoir sur la montre peut vous guider à travers tous les tenants et aboutissants de ce dernier modèle.

On ne sait pas exactement combien de temps l’offre de Walmart restera, mais nous doutons qu’elle soit disponible longtemps. Avec l’argent que vous économisez aujourd’hui, vous pouvez également acheter certains de ces superbes accessoires Apple Watch. Walmart offre la livraison gratuite sur les commandes totalisant 35 $ ou plus, bien que vous puissiez également sélectionner le ramassage gratuit en magasin pour recevoir votre nouvelle Apple Watch encore plus rapidement.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.