Samsung a présenté aujourd’hui son dernier bijou avec une présentation (en streaming) en grande pompe: Samsung Galaxy Note 20. Un terminal très performant aux caractéristiques techniques exceptionnelles. Tout ce que nous attendions d’un véritable produit phare de Samsung. Découvrons ensemble tous les détails des deux variantes: Note 20 et Note 20 Ultra.

Samsung Galaxy Note 20: caractéristiques techniques

Samsung Galaxy Note 20 arrivera sur le marché au cours des prochaines semaines en commençant par 979 €. Le prix, ainsi que les spécifications techniques, sont un véritable leader du marché. Voici les principales fonctionnalités / innovations introduites:

S-Pen avec télécommande et gestes;

Taille de 161,6 x 75,2 x 8,3 mm pour un poids de 192 grammes

5G, WiFi 6;

Connexion sans fil avec n’importe quel téléviseur intelligent et multitâche avec deux écrans (smartphone + TV);

Enregistrement vidéo 8K (21: 9) et ajustement des paramètres vidéo pendant l’enregistrement (y compris le niveau d’entrée audio, même via Galaxy Buds);

Autofocus perfectionné;

Certification IP68.

Affichage AMOLED dynamique de 6,7 dans FullHD +, 2X et 120 Hz. Protection 3D Gorilla Glass 5.

3 caméras arrière: 64MP F2.0, 12MP F1.8 et 12MP F2.2.

Caméra frontale de 10MP F2.2

Processeur Samsung Exynos 990.

Batterie de 4300 mAh, 50% en 30 minutes avec une charge rapide à 25 watts (la charge sans fil est également présente).

Haut niveau de sécurité et de cryptage avec Samsung Knox;

8/256 4G (979 euros) et 5G (1079 euros).

Bronze mystique, gris et vert.

Audio stéréo par AKG.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra: caractéristiques techniques

Samsung Galaxy Note 20 Ultra arrivera sur le marché dans les prochaines semaines à partir d’euros 1329 euros. Les principales spécifications sont les suivantes:

S-Pen avec télécommande et gestes;

5G, WiFi 6;

Connexion sans fil avec n’importe quel téléviseur intelligent et multitâche avec deux écrans (smartphone + TV);

Enregistrement vidéo 8K (avec un rapport d’aspect 21: 9) et ajustement des paramètres vidéo pendant l’enregistrement (y compris le niveau d’entrée audio, même via Galaxy Buds);

Taille de 164,8 x 77,2 x 8,1 millimètres et poids de 208 grammes.

Certification IP68 contre l’eau et la poussière

Affichage de bord de 6,9 dans (19,3: 9) AMOLED dynamique, WQHD +, 2X et 120 Hz;

Processeur Samsung Exynos 990.

3 caméras arrière: 108 MP F1.8, 12MP F2.2 et 12MP F3.0 avec zoom optique 5x.

Avant de 10MP F2.2.

Batterie de 4500 mAh, 50% en 30 minutes avec une charge rapide à 25 watts (la charge sans fil est également présente);

Haut niveau de sécurité et de cryptage avec Samsung Knox;

12/512 Go, 5G uniquement (1329 euros).

Audio stéréo par AKG.

A également introduit quelques innovations logicielles telles que Samsung Note Sync, l’application note du géant sud-coréen s’est enfin synchronisée avec n’importe quel appareil via le cloud. Présentez un éditeur PDF pour les notes sur les fichiers PDF, il ne manque pas Samsung Xbox Game Pass (3 mois à partir du 15 septembre + manette de jeu + chargeur sans fil ou, alternativement, Galaxy Buds gratuitement, en cas de précommande du 5 au 20 août). Plus de détails sur le site officiel de Samsung.

La conception de l’appareil ne diffère pas beaucoup des versions précédentes, mais Samsung soulève encore un peu la barre esthétique avec une attention toujours plus grande aux détails.

Galaxy Tab S7 et Tab S7 +

En plus des bien-aimés Samsung Galaxy Note 20, deux nouvelles tablettes ont également été présentées aujourd’hui, nous parlons de Galaxy Tab S7 est S7 +, caractérisé par une forte polyvalence, et capable de combiner les capacités d’un ordinateur avec la flexibilité d’une tablette et la connectivité d’un smartphone.

Equipé du dernier processeur disponible sur le marché, ainsi que de la connectivité bien sûr 5G, les deux modèles sont équipés de afficher dimensions élevées, respectivement 11 est 12,4 dans, avec une fréquence de Mise à jour à 120 Hz.

Dans le paquet je Galaxy Tab S7 est S7 + ils incluront également un clavier, une S Pen entièrement mis à jour et Notes de Samsung. Les prix commencent à 749 euros pour la version de S7 uniquement WiFi et à partir de 949 euros pour la version WiFi uniquement de S7 +; la pré-commande est ouverte à partir d’aujourd’hui, 5 août 2020, avec une livraison à partir de 21 août 2020.

Galaxy Watch 3: la smartwatch nouvelle génération

L’écosystème Samsung s’agrandit avec le nouveau Montre Galaxy 3, un accessoire conçu pour améliorer la gestion de votre routine, atteindre vos objectifs de fitness et toujours garder votre santé sous contrôle.

Fabriqué avec matériaux de haute qualité et une virole légèrement plus mince que les modèles précédents, la Galaxy Watch 3 offre des fonctionnalités luxe sur un appareil pouvant être porté de jour comme de nuit.

Non seulement la vue est satisfaite de la smartwatch, c’est la centre nerveux de la nouvelle expérience de bien-être, grâce à la meilleure suite d’outils de santé jamais conçue. L’appareil intègre tous capteurs imaginable, avec l’ajout du la mesure Dell ‘oxygénation sang et fonction de sondage chutes (avec envoi consécutif du message SOS aux contacts d’urgence).

Le prix de base, pour le Bluetooth 41 mm uniquement (la taille est de 41 / 45mm avec bluetooth LTE), c’est 429 euros. Il peut être pré-commandé à partir d’aujourd’hui, le lancement réel se fera à partir de 7 août 2020.

Galaxy Buds Live: le nouveau vrai sans fil

La dernière chose de Samsung est représenté par Galaxy Buds, les nouveaux vrais écouteurs sans fil avec un iconique et avec un confort unique dans leur général. En combinant l’expérience l’audio de AKG avec un haut-parleur de ben 12 mm, et surtout un conduit spécial pour la basse, le produit parvient à restituer un son Profond est riches, permettant aux utilisateurs de vivre une expérience unique en leur genre.

le Galaxy Buds Live intégrer 3 microphones et le Voice Pickup Unit, très utile pour entendre et écouter dans toutes les conditions. Enfin, il y a le annulation bruit de fond, afin que vous puissiez vous immerger pleinement dans la musique ou un bon livre audio.

Leur prix sera 189 euros, peut être précommandé à partir d’aujourd’hui, avec une disponibilité effective à partir de 21 août 2020.