Le Galaxy Note20 Ultra de Samsung contient de nombreuses spécifications haut de gamme comme un Snapdragon 865+, un grand écran 120 Hz, l’un des plus gros capteurs d’appareil photo que vous puissiez obtenir, ainsi qu’un téléobjectif de type périscope, une mise au point automatique laser et le célèbre S Pen . Mais avant de perdre 1300 $ en précommande, vous voudrez peut-être considérer ce que vous recherchez dans un téléphone, et le OnePlus 8 Pro pourrait également être sur votre radar.

Galaxy Note20 UltraOnePlus 8 Pro

Jeu de puces: Snapdragon 865 + Snapdragon 865

Écran OLED 6,9 « 3088 x 1440 120 Hz (19,3: 9) 6,78 » 3168 x 1440 120 Hz OLED (19,8: 9)

RAM 12 Go 8 ou 12 Go

Stockage 128 ou 512 Go, microSD extensible 128 ou 256 Go, non extensible microSD

Batterie4 500mAh4510mAh

Vitesse de charge 25 W câblé, 15 W sans fil 30 W câblé, 30 W sans fil

Caméra principale arrière108MP f / 1.8 avec OIS et autofocus laser48MP f / 1.7 avec OIS

Caméra arrière grand angle 12MP f / 2.248MP f / 2.4

Caméra téléobjectif arrière12MP f / 3, «zoom» optique 5x, «zoom spatial» jusqu’à 50x) 8MP f / 2,44

Caméra frontale 10MP f / 2.216MP f / 2.45

LogicielOne UI 2.5 / Android 10Oxygen OS / Android 10

